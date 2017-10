Tips para proteger del frío a tus mascotas en invierno

(Tomada de la Red)

La época de frío ya está aquí y Protección Civil de la Ciudad de México emitió recientemente una serie de consejos para cuidar mascotas en invierno, que te ayudarán a que se sientan felices y que no se enfermen.



Una de las principales sugerencias para cuidar mascotas en invierno es evitar cortar su pelo, así como mantenerlas abrigadas. Pero eso no es todo, checa todos los tips que las autoridades compartieron para cuidar la salud de tu mascota en esta temporada y protegerlas del frío.



Tips para cuidar mascotas en invierno

En invierno, las temperaturas bajan drásticamente, por lo que si tu mascota duerme al exterior, es importante que lo coloques en un espacio protegido donde no pase frío y pueda resguardarse.



Toma en cuenta que los perros y gatos se vuelven mucho más perezosos en invierno, por lo que se recomienda jugar con ellos y sacarlos a pasear en un horario en el que no haga tanto frío.



Además, para cuidar mascotas en inviernos, hay que tener cuidado antes de arrancar los vehículos, especialmente cuando ellas pasen la noche en el estacionamiento o patio, ya que al sentir el calor del motor después de su uso, tienden a resguardarse debajo.



Otro de los consejos para mascotas en invierno, es bañarlos lo menos posible para evitar que su piel se reseque en esta época de frío.



Por último, Protección Civil sugiere alimentar de manera correcta a las mascotas, procurando que tengan siempre agua fresca, ya que al igual que nosotros, gastan más energía para mantener la temperatura corporal en invierno.



Ya lo sabes, no olvides que tus mascotas dependen de ti para sentirse bien y estar saludables en cualquier época del año.



Fuente:http://sumedico.com/tips-proteger-cuidar-mascotas-en-invierno/