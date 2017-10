¿Es mejor la comida sin gluten?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Mucha gente cree que el gluten es un alimento que nos hace engordar y esto se debe a tanta información mal documentada y por no saber qué es exactamente. Así que empezaremos por explicar qué es, de dónde proviene y qué productos lo contienen.



¿Qué es el gluten? Es la fracción proteica contenida en cereales como el trigo, la cebada, el centeno y el triticale (una mezcla entre trigo y centeno). Es el componente responsable de las tan apreciadas características del pan.



Gracias a sus propiedades aglutinantes y emolientes sirve para elaborar productos como vitaminas, cosméticos, pasta de dientes y medicamentos. Incluso, se tiene una idea errónea de que libre de gluten significa “ligth” o libre de calorías y no es así.



Los alimentos sin gluten suelen ser de pésima calidad nutrimental, debido a que aportan pocas vitaminas, minerales, fibra y hasta calorías, estos alimentos no son buenos para nuestra salud; por lo que dejar de consumirlo conlleva a deficiencias nutrimentales, asegura la experta en nutrición Fernanda Alvarado.



Los alimentos como cereales y panes se han convertido en una fuente de vitaminas B, especialmente por el ácido fólico. Además el trigo en una fuente de fibra dietética para mantener nuestra salud digestiva.



La experta asegura que las únicas personas que no deben consumir gluten son las que sufren de celiaquía (enfermedad que produce inflamación en el intestino delgado y daño a su revestimiento).



Fernanda Alvarado recomienda que si se quiere dejar de consumir gluten, es bajo la supervisión de un especialista en nutrición, de lo contrario puede ser baja en fibra y deciente en importantes nutrimentos.



Así que, ¡no creamos todo lo que la gente dice!