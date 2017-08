¿Qué dice el color de tus ojos de tu salud?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Sabemos que tus ojos son las ventanas de tu alma, pero varios estudios han comprobado que también pueden decir mucho de tu salud. Esto sucede porque ciertos colores han sido asociados con diversas condiciones de salud, mas no se ha confirmado como una ciencia exacta.Y el riesgo de desarrollar una enfermedad en particular no depende completamente del color de los ojos, hay distintos y más factores a considerar.Iris café: Entre más oscuros sean tus ojos, con más protección UV naciste. Esto no quiere decir que puedes saltarte el bloqueador solar o los lentes de sol, pero sí bajan las probabilidades de desarrollar cáncer de piel y cataratas. En cambio, este color de ojos sugiere un mayor riesgo de alcoholismo, ansiedad, posibilidad de tener vitíligo y menor tolerancia al dolor.Iris café verdoso: Este color es una combinación entre el café y el verde y quiere decir que eres más suceptible al dolor y hay más probabilidades de sufrir de ansiedad.Iris verde: Las personas con ojos claros tienen más tolerancia al dolor, menos probabilidades de sufrir de ansiedad y depresión, particularmente durante el parto. De igual manera, este color proveé una menor protección a los rayos UV, por lo que es probable desarrollar melanoma.Iris azul: Además de tener los mismos riesgos que los ojos verdes, como plus, el iris verde sugiere altas probabilidades de sufrir de alcoholismo. Distintos estudios han comprobado la relación de estos factores, pero la mayoría no ha podido dar una explicación.Ojos rojos: Todos, en algún momento, sufriremos de ojos rojos ya que los vasos sanguíneos se dilatan. Usualmente esto sucede por resequedad, alergías, exposición al sol, polvo o depresión. En cambio, si has tenido los ojos rojos por más de 2 días, es importante consultar con tu doctor, podrías tener el Síndrome de Sjörgen, una enfermedad del sistema inmunológico, una infección, una anomalía con los vasos sanguíneos o algo serio… También podrías ser Voldemort.Ojos amarillos: Cuando presentas ojos amarillos, tu hígado podría estar en problemas. Esta tonalidad amarillenta es síntoma de una enfermedad del hígado que afecta la habilidad del cuerpo para filtrar líquidos. Por su parte, está relacionada con la Hepatitis y el alcoholismo.Fuente:http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/que-dice-el-color-de-tus-ojos-de-tu-salud/