No existe nada más tenebroso cuando se está teniendo sexo que escuchar “se me rompió el condón”. Cuando esto te ocurre tienes que tomarlo con calma y seguir los pasos que te explicamos a continuación.



Cada año, millones de mujeres se embarazan accidentalmente, ya sea porque se les olvidó protegerse, o porque no supieron hacerlo correctamente. Si no quieres ser una de ellas, todavía tienes muchas opciones, y es importante que las conozcas.



Se me rompió el condón ¿qué debo hacer?



Después de tener sexo sin protección, no te atrevas, para nada, de hacerte una ducha vaginal, pues en lugar de limpiar el semen, incrementa el riesgo de embarazo, así como de infecciones pélvicas. ¿Por qué? Altera el balance natural de bacterias en el tracto reproductivo.



Pastilla del día siguiente



Monitorea el posible embarazo



Tomar pastillas del día siguiente no te garantiza nada. Eso quiere decir que deberás estar atenta a las señales de un posible embarazo. Si tu ciclo menstrual se retrasa, toma una prueba de embarazo… usualmente son súper seguras.



Evita emergencias futuras



Estos sustos son el momento ideal para reconsiderar tus opciones para protegerte, y es que los anticonceptivos de emergencia pueden tener muchos efectos secundarios, y realmente no te garantizan nada.



Muchas fallas con el condón resultan del uso incorrecto. No se pone bien, no se usa bien o se usa al revés. Al poner un condón, necesitas saber exactamente cómo colocarlo, desde el principio, hasta el final.



