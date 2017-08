6 cosas que sólo las personas con baja autoestima publican en Facebook

(Tomada de la Red)

En la actualidad Facebook es la red social más usada por muchas personas las cuales no dejan de publicar fotos, videos y colocar diferentes estados.



Muchos expertos indican que “lo que compartes en Facebook dice mucho de tu personalidad e inteligencia”, ya que podemos exponer inconscientemente nuestros miedos, traumas, educación, etc., por lo que debemos tener cuidado al momento de compartir algo en el Facebook.



Te vamos a mostrar algunos ejemplos para que pienses de ahora en adelante antes de realizar un posteo en el Facebook.



Cuando publicas algo y también compartes tu ubicación, es como si quisieras demostrar que tu si puedes y los demás, es también para que los demás sepan adónde vas. Mejor céntrate en la diversión de tu paseo y vive el momento, es inseguro para ti estar todo el tiempo al celular.



1.Si eres de las personas que publicas fotos cada vez que vas al gimnasio, recuerda que esto no hará que los resultados que estás buscando sean más rápidos.



2.Te comentamos que a nadie le importa lo que estas comiendo todo el día, por lo que si te gusta compartir fotos de tu comida piénsalo bien y mejor dedica a disfrutar de tu alimento.





3.Cuando a cada momento publicas todas tus compras lo único que demuestras es tu baja autoestima y que quieres presumir para que todos sepan que tú puedes comprar lo que deseas.



4.Si publicas fotos de tus autos o alardeas por la marca, quedas como un fanfarrón.





5.Las personas que suben selfies a cada momento demuestran inseguridad eso es lo que indica La Universidad de Arkansas.





6.Finalmente te recomendamos que antes de usar tu red social pienses bien porque puedes mostrar más de lo que crees, recuerda que el internet nos permite la comunicación entre las personas y guardar nuestros recuerdos.



