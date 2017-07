Las canciones más odiadas de la historia

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Antes de comenzar con este divertido conteo, debemos aclarar dos cosas:



Elegimos estas canciones de acuerdo con nuestra experiencia, es decir, las canciones que sabemos se han vuelto populares y cuyos videos tienen bastantes dislikes.



No queremos debatir sobre si estas canciones son buenas o malas (hablando de notas, acordes, arreglos musicales, etc.), sólo nos interesa mencionar aquellas rolas que ya no queremos escuchar, pues nos tienen hasta la coronilla y las odiamos. (Cabe aclarar que algunas canciones primero las amamos, pero de tanto escucharlas terminamos por detestarlas).



Ahora sí, veamos la lista de las 10 canciones más odiadas -de menor a mayor-. ¿Qué opinas? ¿Nos faltó alguna?



#10 Chacarron Macarron



Que alguien me explique qué carambas es “chacarrón”. ¿Es un pariente cercano del chicharrón? La canción no dice gran cosa, la mitad del tiempo sólo son sonidos guturales sin sentido. No obstante, su ritmo es tan pegajoso que durante varios meses estuvo sonando por todos lados.







#9 Like a virgin

Tranquilos, no nos referimos a la famosa canción de Madonna. Bueno, sí, pero la versión interpretada por Wendy Sulca. No conforme con taladrar nuestros oídos con “La Tetita”, esta jovencita peruana regresó con un nuevo tormento.









#8 Peter la Anguila

La canción sólo dura 1 minuto, pero con eso es suficiente para que nos queramos volver sordos ¡y ciegos! Si la canción es una aberración, el video no se queda atrás, pues los movimientos compulsivos de este delgadísimo hombre no son precisamente sensuales.







#7 Torres Gemelas

Ese Delfín es un loquillo, mira que hacer una canción sobre el atentado contra las Torres Gemelas. Los internautas no recibieron muy bien esta canción, pues hasta el momento tiene más de 56,000 dislikes.







#6 Call Me Maybe

Durante algún tiempo esta canción estuvo sonando por todos lados, al grado de que hubo una versión hecha por youtubers. Eso provocó que termináramos alucinándola y no quisiéramos escucharla nunca más.







#5 Yellow Submarine



Los Beatles es una de las bandas más famosas del mundo, pues su música es un parteaguas en la historia. Sin embargo, con esta canción sí les falló el tino, pues luego de escucharla varias veces la cantaleta resulta molesta.







#4 Friday

¿En serio esto es una canción? ¡Sólo está narrando el video! “Las 7 am, despertar en la mañana. Tengo que estar fresca, tengo que bajar las escaleras. Tengo mi plato, tengo que tener el cereal”. Lo sentimos Rebecca Black, pero odiamos tu canción -al igual que las más de 2 millones de personas que le dieron dislike al video-.







#3 Shaky Shaky

No sólo la escuchamos en tooodos los antros y fiestas, también en el camión, el taxi y hasta en el metro (gracias a los vagoneros que venden discos piratas). Aunque es muy pegajosa, esta rola de Daddy Yankee terminó por fastidiarnos.







#2 Pollito Pío

Esta curiosa canción también se escuchó por todos lados. Para aquellos que tienen hijos, sobrinos o hermanos pequeños fue mucho peor, pues los niños podían escucharla hasta diez veces seguidas.







#1 Despacito

¡Ya cállenla, por favor! El hecho de que el video oficial tenga más de 2 billones de reproducciones nos da una idea de qué tanto hemos escuchado esta pegajosa rola. La locura por esta canción ha llegado a tal grado que incluso venden playeras que dicen DES-PA-CITO y el presidente venezolano Nicolás Maduro la utilizó para fines políticos.







FUENTE: http://www.vix.com/es/cultura-pop/186112/ya-no-le-pongan-play-estas-son-las-10-canciones-mas-odiadas-de-la-historia