Las enfermedades más comunes que aquejan a las mascotas

(Tomada de la Red)

Una buena nutrición y chequeos con veterinarios profesionales son claves para alargar y mejorar la calidad de vida de los animales domésticos.



Actualmente las mascotas ocupan un lugar muy importante en la vida de las familias, se estima que existen 18 millones de ellas en México, siendo los perros y gatos los líderes en este conteo. Son parte importante dentro de la dinámica familiar, las podemos ver como personajes principales en las fotos en redes sociales e incluso se han acuñado términos como la palabra “perrijo” para referirse al que muchos consideran el rey del hogar.



Para todos los dueños de mascotas lo más importante es cuidar de su buena salud, en la actualidad muchas de ellas están sufriendo graves problemas, sobre todo por una mala nutrición y por enfermedades que son fácilmente detectables al hacerles chequeos esporádicos con veterinarios profesionales.



¿Sabes cómo detectar los principales problemas de salud que afligen a tu mascota? LUCKY DOG ®, marca número uno en nutrición animal y la Directora del Hospital Veterinario KIIN, la Dra. Sophia González, especialista en Medicina, Cirugía y Zootecnia de perros y gatos, te dicen cuales son las 4 enfermedades más comunes que pueden padecer.



1. Vómito



El vómito es un signo clínico que puede estar presente en varias enfermedades, por lo que la atención médica es sumamente importante. Algunas enfermedades que ocasionan vómito son: las relacionadas a parásitos, enfermedades metabólicas o sistémicas, inflamatorias intestinales o la indiscreción alimentaria, esta última relacionada a tener una dieta alta en grasa o comer basura y cuerpos extraños.



En gatos, las causas de vómito difieren un poco a las de los perros, donde el hipertiroidismo, enfermedad inflamatoria intestinal, linfoma alimentario, gusano de corazón, enfermedad hepática y renal son las más comunes, esto considerando vómitos crónicos.



La dieta blanda es un pilar en el tratamiento. Las opciones bajas en grasas son ideales en casos donde se tiene que ayudar la sanación del tracto gastrointestinal.



2. Dermatitis atópica



La dermatitis atópica es una inflamación de la piel secundaria al estímulo de alérgenos medioambientales que ocasiona mucha comezón. Esta enfermedad es hereditable, lo que implica que algunas razas son más predispuestas que otras teniendo especial atención con las siguientes: Boston terrier, bóxer, bull terrier, bulldod inglés, chihuahueño, cobrador dorado, cocker spaniel, dálmata, labrador y pastor alemán.



A veces la comezón es tan severa que se lastiman la piel. Ponte alerta si notas que tu mascota se frota contra los muebles, hace “cochecito”, se lame en exceso las patas o se rasca excesivamente cualquier parte del cuerpo.



Lo más importante es descartar otras enfermedades que también ocasionan comezón (alergia por piquete de pulga, parásitos, hipersensibilidad bacteriana, etc.). La dieta nuevamente es importante, ya que alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 e antiinflamatorios apoyan la recuperación de la piel.



3. Cáncer



El cáncer es la enfermedad más común en pacientes geriátricos arriba de los 10 años de edad. Hay muchos tipos de tumores y cada uno con especificaciones terapéuticas específicas por eso el diagnóstico es tan importante. En caso de requerirse quimioterapia, el Hospital Veterinario KIIN cuenta con un equipo altamente capacitado para apoyar en todo el proceso.



La vía más común para administrar la quimioterapia es endovenosa, sin embargo, también se puede dar por vía oral o en zonas específicas (tórax, vejiga, etc.).



La quimioterapia se puede dar bajo las siguientes indicaciones médicas



Reducir o eliminar el cáncer (especialmente para tumores quimio sensibles)



Retrasar la diseminación del tumor (metástasis)



Aumentar la sensibilidad del tumor para tratamiento con radioterapia



Disminuir el dolor o molestia que pudiera generar el tumor.



Un objetivo prioritario es la calidad de vida, dar comida altamente nutricional es un pilar del tratamiento médico con pacientes oncológicos.



4. Insuficiencia renal



La enfermedad renal crónica es una enfermedad común en pacientes geriátricos, especialmente gatos. Ocurre cuando el riñón pierde la habilidad para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y mantener una adecuada hidratación.



Algunos signos clínicos que están presentes y ameritan atención médica son: vómitos crónicos, pérdida de peso, aumento en el consumo de agua, aumento en el volumen de orina, disminución en consumo de alimento y sentirse mal de manera generalizada. Afortunadamente, la progresión de la enfermedad se puede retrasar con adecuado manejo médico.



“Nuestras mascotas al igual que nosotros, requieren atención médica profesional, chequeos continuos y ser cuidadosos en su alimentación, buscando una dieta sana y equilibrada. Es sencillo lograr que tengan una gran calidad de vida para así poderlos disfrutar por un mayor tiempo. Definitivamente es importante acudir a tu médico veterinario de confianza para llegar al diagnóstico definitivo y dar el tratamiento específico.”, comentó la Dra. Sophia González, Médico Veterinario y Zootecnista.



Para prevenir cualquier enfermedad busca dar a tu mascota alimentos naturales que brindan una nutrición equilibrada. Ya lo sabes si detectas alguno de estos síntomas no dejes pasar tiempo y lleva a tu mascota a revisión. Tu mascota es parte de tu familia y depende de tu atención, amor y cuidados.



Fuente:http://de10.com.mx/vivir-bien/2018/04/27/las-enfermedades-mas-comunes-que-aquejan-las-mascotas