Wynn Resorts renombra nuevo casino para quitar apellido

BOSTON, Massachusetts(AP )

La cadena Wynn Resorts anunció el viernes que va a renombrar uno de los casinos que está por inaugurar el año próximo en las afueras de Boston, a fin de quitar el apellido del fundador de la empresa, Steve Wynn, quien renunció luego de que fue señalado por agresión sexual.



El nuevo director general de Wynn, Matthew Maddox, dijo que el casino Wynn Boston Harbor se llamará ahora Encore Boston Harbor. Es un nombre que ya han usado en sus casinos de Las Vegas.



Wynn renunció como presidente y director general y vendió sus acciones tras las denuncias, que él rechaza.



Maddox habló ante los reguladores de casinos de Massachusetts después de que la empresa pidiera que le permitieran quitar el apellido Wynn de la licencia de su casino. Los reguladores dicen que el cambio no requiere la aprobación del estado.



Maddox también delineó los pasos que la compañía ha tomado para cambiar su cultura, que incluyen el nombramiento de tres mujeres a la junta.



Wynn ha presentado una demanda por difamación contra The Associated Press por publicar un despacho sobre una acusación aparte hecha ante la policía.