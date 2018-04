Cinema Planeta atacará al calentamiento global

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Para contaminar lo menos posible y a la larga restituir carbono que evite el calentamiento global, el festival de cine Cinema Planeta, se encuentra en la confección de un manual para los diversos certámenes en México.



A la fecha, existen más de 100 festivales relacionados con el séptimo arte, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de Cinematografía.



Sólo algunos, como el de Guadalajara, cuenta con secciones de películas ambientalistas y vigilan los desechos que generan.



"La Red de Festivales nos ha preguntado qué puede hacerse y estamos ya con un manual de eventos y otro de locaciones (donde se graban o filman audiovisuales) donde los efectos son terribles, Cinema Planeta habla esta vez de Consumo Responsable y esperamos este mismo año queden ambos manuales", señaló Eleonora Isunza, codirectora del certamen que se realiza en esta ciudad.



Cinema Planeta, Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, cuya edición arrancó la noche del martes y concluirá el domingo, se encuentra ahora midiendo los desechos que genera para terminar con carbono positivo.



Gerardo Salcedo, director de programación del Festival de Cine en Guadalajara y que ahora está como jurado, recuerda que el Banco Mundial está fomentando sesiones ambientalistas en certámenes de cine.



"No sólo tenemos que hacerlo en la educación primaria, sino también entre cineastas".



En esta edición, Cinema Planeta proyectará hasta el domingo, 80 producciones entre cortometrajes y largometrajes.



Recuerdan a estudiantes

Los tres estudiantes de cine asesinados por el narco en Guadalajara fueron recordados durante la inauguración del festival. Salcedo fue quien tomó la palabra para pedir un minuto de silencio, mientras en la pantalla del Cine Morelos se proyectaban los nombres de las víctimas y la leyenda "Somos Cine Estamos de Luto".



Recordó que Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ávalos habían ido a hacer una tarea escolar cuando fueron levantados por integrantes de un grupo de narcos.



"Supongo que no filmaron, porque los sicarios que los levantaron no se llevaron las cámaras, ellos eran el objetivo", indicó.



"El 23 de abril, la fiscalía anunció que los habían matado; después de haberlos golpeado brutalmente, los cadáveres fueron sometidos a la desintegración que el ácido provoca. La historia de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ávalos ya no puede tolerarse. Tampoco debemos aceptar la explicación del sitio equivocado, porque entonces todo el país es un sitio equivocado".



A nombre de Cinema Planeta, la Red Mexicana de Festivales y el certamen de Guadalajara expresó dolor, "ante la muerte inútil de nuestros jóvenes", exclamó.