Hijo de William y Kate se llamará Louis Arthur Charles

LONDRES, Inglaterra(AP )

El tercer hijo del príncipe William y su esposa Kate, duquesa de Cambridge, se llamará Louis Arthur Charles, anunció el viernes la Casa Real inglesa.



El título completo del bebé, que nació el lunes el Londres, es su alteza real príncipe Louis de Cambridge, agregó el Palacio de Kensington.



El bebé tiene dos hermanos mayores, el príncipe George, de 4 años, y la princesa Charlotte, que pronto cumplirá 3. Louis es el quinto en la línea de sucesión al trono británico por detrás de su abuelo, el príncipe Carlos, su padre y hermanos mayores.



El nombre rinde doble tributo al príncipe Carlos, quien también se llamaba Arthur.



La elección también honra a Louis Mountbatten, el tío abuelo y amado mentor de Carlos, quien murió por una bomba del ejército republicano irlandés en 1979.



Arturo, Alberto y Jaime eran los nombres favoritos entre los apostadores, pero Luis no estaba entre los primeros. La pareja real también lo usó como segundo nombre del príncipe George.



Usuarios en Twitter comentaron sobre el nombre del príncipe.



Pottermore, la empresa de edición digital de la autora JK Rowling, notó que la familia Weasley en los libros de Harry Potter tiene a miembros llamados Luis, Arturo y Carlos.



“Louis Arthur Charles, fuiste nombrado en honor a tres icónicos Weasleys”, tuiteó la empresa.



Un camello que nació el mismo día que el príncipe en el Zoológico Blackpool de Inglaterra también se llamará Louis.



“Un pequeño camello bactriano nacido el lunes en la mañana ha sido nominado en honor del príncipe Louis”, tuiteó el zoológico.



Louis Tomlinson, ex miembro de la banda One Direction, aplaudió por Twitter el nacimiento: “Joven Luis, bienvenido al mundo”.