Razas de perros peligrosos según la ley de España

Hablar de razas de perros peligrosos es peliagudo. ¿Hasta qué punto influye la raza en su comportamiento y peligrosidad? ¿Acaso no es más importante la educación que reciba?



En todo caso, ¿qué razas pueden considerarse potencialmente peligrosas? ¿Qué dice la ley?



Razas potencialmente peligrosas según la legislación española

Nuestra legislación establece una serie de criterios que definen qué perros pueden catalogarse como peligrosos. Se trata de un “Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales, en este caso perros potencialmente peligrosos” que desarrolla la Ley 50/1999. En su Anexo I recoge un listado con las ocho razas que considera como peligrosas:



1. Pit Bull Terrier.

2. Staffordshire Bull Terrier.

3. American Staffodshire Terrier.

4. Rottweiler.

5. Dogo argentino.

6. Fila brasileiro.

7. Tosa Inu.

8. Akita Inu.



Razas potencialmente peligrosas por comunidad autónoma



Aparte de estas razas, cada comunidad autónoma puede ampliar o reducir el listado de razas de perros peligrosos:



Así, por ejemplo, y citamos solo algunas, Andalucía se basa en el Real Decreto 42/2008 de 12 de Febrero, que añade estas razas de perros peligrosos:



Bóxer

Bull Terrier

Mastín napolitano

Presa Canario



En Cataluña rige la Ley 10/1999 de 30 de julio, que amplía el listado estatal en estas razas de perros peligrosos:



Bullmastiff

Bull Terrier

Doberman

Dogo de Burdeos

Mastín napolitano

Presa canario



Además, en Cataluña se considera perros potencialmente peligrosos aquellos que presentan al menos una de estas circunstancias:



– Perros que han protagonizado episodios de agresiones a personas o a otros perros.



– Perros adiestrados para el ataque y la defensa.



En la Comunitat Valenciana se incluyen estas razas de perros peligrosos:



Bullmastiff

Bull Terrier

Doberman

Dogo de Burdeos

Mastín napolitano

Presa canario

Presa mallorquín



En Galicia está vigente el Decreto 90/2002 de 28 de febrero. En este caso, las razas de perros peligrosos extra son:



Bullmastiff

Doberman

Dogo de Burdeos

Dogo del Tíbet

Mastín napolitano

Presa canario

Presa mallorquín

En las Islas Baleares, el listado de razas de perros peligrosos es muy parecido al resto de comunidades autónomas:



Bullmastiff

Doberman

Dogo de Burdeos

Mastín napolitano

Presa canario



¿Cuáles son los perros potencialmente peligrosos en otros países?

La Asociación Internacional de Defensa Canina y sus Dueños Responsables (IADCRO) recoge aquellos perros que cada país considera potencialmente peligroso. Veamos algunos casos:



Noruega establece cuatro razas de perros peligrosos:



American Pit Bull Terrier

Dogo argentino

Fila brasileño

Tosa Inu

Otro ejemplo: Polonia incluye estas razas de perros peligrosos:



Akbash Dog

American Bulldog

American Pit Bull Terrier

Anatolian Karabash

Caucasian Ovtcharka

Dogo argentino

Moscow Guard Dog

Presa canario

Presa mallorquín

Rottweiler

Tosa Inu



¿Qué ocurre si contravenimos las diferentes leyes que regulan la posesión de estas razas?



Por regla general, las multas por incumplir con esta normativa van desde los 150 euros, las más leves, hasta los 15.000 euros las más graves.



Además, las infracciones graves y muy graves pueden acarrear otras sanciones, como por ejemplo:



Confiscación

Suspensión temporal o definitiva de la licencia

Sacrificio del animal

Las ley recoge las siguientes infracciones muy graves:



Carecer de la licencia correspondiente

Abandonar al animal

Venderlo sin poseer licencia

Adiestrarlo (en cualquier caso si no se posee el certificado de capacitación) y cuando, en el caso de tenerlo, sea para participar en peleas, exhibiciones de fuerza, etc.

Las infracciones graves se aplican a actividades como:



No tener al perro convenientemente identificado

Dejarlo suelto en los espacios públicos o no adoptar las medidas necesarias para que no se escape

No utilizar el bozal o la correa en la vía pública

Ahora que ya sabes qué razas están consideradas peligrosas según la legislación española, cuéntanos tu opinión ¿Estás de acuerdo con las sanciones que se imponen?



