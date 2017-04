Los cruceros más raros del mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ya habrás escuchado sobre lo relajantes y entretenidos que son los cruceros, pero, ¿te habías imaginado que existen muchas otras travesías con temáticas de lo más locas y fuera de lo común? Aquí te presentamos algunos de ellos y no te los querrás perder.Disfruta de una travesía al lado de Thor, el Hombre Araña, el Capitán América, los Guardianes de la Galaxia y de varios villanos.A bordo de un Disney Cruise Line puedes tomarte fotos con tu héroe favorito, y entre sus actividades se contemplan un maratón de películas, espectáculos y actividades al aire libre, como una fiesta exclusiva con juegos de trivia, pirotecnia y efectos de sonido. Para los niños habrá espacios lúdicos con narrativa Disney y para los adolescentes tendrán clubes especiales con karaoke y videojuegos. En la tienda encontrarás artículos de colección que todo fan quiere tener.Hay paradas en la isla privada de Disney, en las Bahamas, y en Puerto Cañaveral, en Florida.Cuándo: zarpa de Nueva York los días 6, 14 y 28 de octubre. A principios de 2018, hará otra ruta desde Miami."Que la fuerza te acompañe" en el mar. Si eres fanático de la saga, puedes conocer a Darth Vader en persona y a los Stormtroopers y aprender algunas maniobras con el sable de luz que te enseñará un jedi para enfrentar el lado oscuro de la fuerza. Disney Cruise Line también organiza este viaje con personajes emblemáticos, shows, proyección de películas y una muestra de varios objetos de colección.Jamaica y las Islas Caimán son parte de la ruta.Cuándo: de enero a abril de 2018 habrá bastantes oportunidades para partir a la galaxia más lejana. disneycruise.disney.go.comA bordo de un Norwegian Pearl vive una experiencia apocalíptica. En febrero de este año algunos actores de la serie "The Walking Dead" fueron invitados a bordo: Norman Reedus (Daryl), Jeffrey Dean Morgan (Negan), Chandler Riggs (Carl) y el coproductor, director y diseñador de efectos especiales Greg Nicotero, entre otros.El barco estará invadido de zombies; bartenders, meseros, el resto de la tripulación, incluso, tú, podrían convertirse en uno de ellos. La aventura terrorífica tendrá conciertos en vivo, futbol con una cabeza de zombie y concursos de cosplay. Debes apartar un horario, si quieres un maquillaje con una profesional de la serie. También habrá sesión de autografos (con costo extra) y clases de baile al estilo de los muertos vivientes.Cuándo: El próximo crucero sale en 2018 desde Miami para partir a las Bahamas, ponte atento. walkerstalkercruise.comVive un viaje de ciencia ficción. Si eres un trekkie, tendrás que atravesar el océano y sumergirte en "La conquista del espacio". Aborda el lujoso Norwegian Jade y transfórmate en un alienígena. Su Stark Trek: The Cruise Museum, exhibe una colección de accesorios y vestuario de "Star Trek". En los puertos se organizan recorridos guiados en compañía de algunos actores de la serie, como George Takei y Vaughn Armstrong. Si viajas solo, tienes la opción de unirte a las actividades para solteros; quién sabe, tal vez conozcas a tu trekkie.Puedes beber cerveza al lado de Gowron, participar en concursos, acudir a una sesión de autógrafos y fotos. Los miembros de la "tripulación VIP" tendrán bebidas gratis por una hora, camisetas distintivas y una fiesta exclusiva.La ruta incluye paradas en la isla de Roatán, en Honduras, y Puerto Costa Maya, en México.Cuándo: salidas 5 y 8 de enero de 2018, a bordo de un Norwegian Jade. startrekthecruise.comEn el crucero Big Nude Boat, puedes pasearte como Dios te trajo al mundo. La compañía Bare Necessities Tour & Travel trabaja con este concepto desde hace más de dos décadas. Busca romper las barreras sociales, dejar a un lado el ego mientras eres tú mismo (sin ropa) y aceptas tu cuerpo tal y como es, sin estereotipos.Parte de Miami hacia una isla privada en las Bahamas; pasa por Puerto Plata, en República Dominicana; sigue su curso a la isla de Curaçao; a Bonaire, uno de los mejores destinos para el buceo en las Antillas, y Aruba.Cuándo: salida 2 de febrero de 2018, en un confortable Carnival Victory. cruisebare.comMañana inicia su travesía este crucero. La actividad que predomina son las clases de zumba. Tres mil 400 personas "moverán el bote" en altamar para fortalecer las "pompis" y el abdomen. Beto Pérez, el creador de este divertido acondicionamiento físico, será el principal instructor a bordo, además de Gina Grant, Kass Martin y Steve Boedt.Habrá clases bajo las estrellas, clases exclusivas para fortalecer el abdomen, los glúteos; rutinas de alta intensidad, zumba para adultos mayores, zumba acuático, para niños entre otras.Zarparán en un remodelado Royal Caribbean desde Miami; la ruta incluye Bahamas y termina en Cozumel. El crucero promete servicios de lujo.Cuándo: dura cinco días. Hay que esperar próximas salidas. zumba-cruise.com