Actividades que te ayudan a bajar de peso

Para muchas personas, ir al gimnasio es una tortura y hacer ejercicio es peor que llevarlas a la cárcel.



¿Eres una de ellas? Te dedicamos este artículo, en el que daremos algunas alternativas para mantenerte en movimiento, sin ir al gimnasio:



1. Hacer las compras

Ir de compras es sinónimo de caminar y caminar y... sí, caminar. Esto significa que quemas muchas calorías ─aproximadamente unas 200 por hora─. Puedes incrementar esta cifra si estacionas lejos de la entrada y si usas las escaleras en lugar del ascensor.



2. ¡Limpia tu casa!



Pasar la aspiradora, barrer y lavar el piso, y desempolvar los muebles te permite quemar 150 calorías en una hora.



Cuando laves la ropa, pon el canasto en el suelo y agáchate, haciendo sentadillas para tenderla. Es una manera de hacer ejercicio sin tener que depender de un profesor que te esté exigiendo demasiado.



3. Preparar el almuerzo

Con todo lo que tienes que hacer para la preparación de la cena o del almuerzo, puedes llegar a gastar 150 calorías en una hora. Una buena idea es dejar la batidora eléctrica y usar la manual para fortalecer tus brazos. También haz jugo con el exprimidor manual en lugar del eléctrico o si tienes que preparar masa, no uses la amasadora, usa tus brazos y manos para hacer la fuerza necesaria.



4. Lavar tu auto



En lugar de llevarlo a lavar a algún sitio, intenta lavarlo tú. Puedes deshacerte de 135 calorías cada 30 minutos. Para limpiar el techo, por ejemplo, eleva los talones de ambos pies al mismo tiempo y para limpiar las ruedas, haz sentadillas.



5. Deja de lado el transporte público

Sí... como leíste. Bajar unas paradas antes o no tomar el ómnibus representan buenas formas de quemar calorías sin tener que ir al gimnasio. Eso sí, lleva calzado cómodo y no sobrecargues tu espalda. Si tienes una mochila para llevar tus pertenencias mucho mejor, para distribuir el peso de un modo más uniforme.



6. Quita la nieve de tu acera





En invierno cuando la nieve se acumula, tienes un motivo más para ejercitarte. Realizar esta tarea puede hacer que quemes 180 calorías tan solo en 30 minutos. Si usas tus auriculares y te mueves al ritmo de la música, las 180 calorías se pueden transformar en 200 ó 250.



Ya no tienes excusas para ejercitarte y quemar algunas calorías, ¡aunque detestes ir al gimnasio!



