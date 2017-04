Estos son los comentarios a los que no se le debe hacer caso

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

A veces los consejos son muy bienvenidos cuando necesitamos que alguien nos oriente, pero en otros momentos los comentarios ajenos pueden llenarnos de dudas e incluso herirnos mucho.



Por eso es muy importante que, si quieres llegar tan lejos como te lo propongas, nunca pierdas de vista que a veces es mejor ignorar comentarios u opiniones poco constructivas.



Mira algunos por los cuales me dejé llevar yo y tal vez tú también:



«No lo vas a lograr nunca»



Cuando contamos un proyecto o un sueño que tenemos, algunas personas no se dan cuenta de lo doloroso y frustrante que puede ser que nos digan eso. De hecho, muchas personas se dejan llevar por esas opiniones y se dan por vencidos antes de ni siquiera intentarlo.



Pero es importante que jamás escuches todo eso que pueda detenerte, solo tú sabes si puedes lograrlo o no.



«Es una muy mala idea»



A menos que sea por razones que pueden perjudicarte seriamente, nunca deberías juzgar a tus propias ideas a través de los ojos de otros. Déjate llevar por tu intuición y no permitas que nadie mate tu creatividad nunca.



«Tú no naciste para eso»



¿Quién sabe mejor que tú si acaso naciste o no para eso? Absolutamente nadie. Por eso, cuando alguien intente decirte para lo que naciste, recuerda que la única persona que puede saberlo eres tú.



«Es demasiado, no vas a poder con tanto»



Solo tú eres capaz de medir hasta dónde puedes llegar, por lo tanto, cuando alguien cuestione tus capacidades asegúrate de demostrarle todo lo contrario.



«No es así como lo tienes que hacer»



Si es tu idea, tu trabajo y tu vida, ¿por qué habría alguien más que te diga cómo hacerlo? No escuches las indicaciones de otros (a menos que sean constructivas, por supuesto) y sigue tu camino siempre y cuando sea el que te corresponde.



«Nunca vas a ser bueno en esto, busca otra cosa»



Una vez más, cuando otros quieran interferir en tus decisiones respecto a qué deberías dedicar tu vida recuerda que es tu vida y no depende de nadie más que de ti.



Estos son solo algunos de los comentarios o ideas que terceros pueden transmitirnos y afectar mucho nuestra voluntad y esfuerzos. Pero antes de dejarte llevar por palabras ajenas, no olvides que tú eres quien está sentado en asiento del conductor de tu vida y nadie más que tú debería decidir sobre lo que es bueno o malo para ti.



La vida se trata de intentar, arriesgar, equivocarse, volver a intentarlo y seguir nuestros propios sueños, no lo que otros consideran que será «mejor» para nosotros.



FUENTE: http://www.vix.com/es/vida-positiva/179937/no-necesitas-esta-clase-de-negatividad-en-tu-vida-6-comentarios-a-los-que-no-hacer-caso