Si quieres un abdomen plano olvídate de estos alimentos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando se decide empezar una dieta y bajar de peso, quizá lo más difícil es conseguir un vientre plano, sin duda, es la parte del cuerpo que más trabajo cuesta meter en cintura. Por ello, te decimos qué alimentos o bebidas debes evitar si lo que quieres es tener un abdomen plano.



Evítalos y consigue un vientre plano

- Empecemos con las grasas trans, las cuales están presentes en muchos alimentos, incluso aquellos que aseguran no contenerlas. "Principalmente, se encuentran en la comida procesada, la rápida, en pasteles, margarinas y alimentos fritos, tan sólo por mencionar algunos.



"Estas grasas se adhieran más fácilmente al abdomen, aunque también pueden distribuirse en otras partes del cuerpo", señaló la chef Amelia Winslow.



Lo que sí debes ingerir es mucha fibra, presente en frutas y verduras, además de granos enteros, ya que se aprovechan mejor sus nutrientes. Si la consumes diariamente verás resultados positivos.



- No queremos que en tus reuniones o ¡estas te vuelvas abstemio, simplemente ten presente que el consumo excesivo de alcohol le otorga a tu cuerpo una fuente de calorías, las cuales van a tu abdomen.



"Al beber alcohol, el hígado está quemándolo, en lugar de quemar la grasa. Asimismo, los tragos afectan las hormonas que regulan la saciedad, por lo mismo la persona siente más hambre y puede abusar de la comida", indica la chef.



- Finalmente, quizá no logras un abdomen plano debido al exceso de dulces que consumes. "El azúcar es una fuente de calorías innecesarias. Puedes consumir esporádicamente algún caramelo, pero evita los refrescos, jugos o postres, todo con medida", agrega Winslow.



Es importante cuidar lo que comes, pero también es necesario que realices diariamente ejercicio, de preferencia cardiovascular, para quemar más rápido la grasa del abdomen. Trata de balancear una buena alimentación con tu rutina de ejercicios.