Preguntas que debes hacer sobre resultados de análisis de sangre

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Alguna vez has recibido un mail o una llamada diciéndote que tus análisis de sangre salieron bien? ¿O tener los papeles con números y palabras que no puedes decodificar? Entender los resultados de tus análisis de sangre puede ser increíblemente confuso, y por eso siempre acudirás con un doctor para lograrlo.



Será tentador quedarte calladita, pero saber cómo hablarle a tu doctor de tus resultados puede ser clave para aprender más de tu salud.



Es importante saber que los análisis de sangre son estudios de rutina, y no es importante sentir ansiedad o estrés al respecto. Éstos usualmente incluyen conteo de sangre, el cual registra cantidades de diferentes tipos de células, y un perfil químico que examina sustancias como el azúcar y colesterol. Estos indicadores pueden hacerte saber cómo están funcionando tus órganos y si hay una infección por ahí (o no).



¿Hay algo anormal?



Descubre si hay anormalidades en tus resultados y, de ser así, pregunta qué puedes hacer al respecto. Pueden recetarte vitaminas, medicamentos o simplemente sugerirte cambios de estilo de vida. Si es algo más serio (que no es muy probable), te mandará hacer más estudios específicos.



¿Mis resultados van iguales que mi historial familiar?



Es esencial que hables con tu doctor del historial médico de tu familia. Cuando tu doctor sabe qué enfermedades y cirugías recibieron tus padres y abuelos y a qué edades, podrá analizar tus resultados y monitorear si estás en riesgo o no.



¿Los resultados explican los síntomas que presento?



Que nunca te dé pena hacerle preguntas a tu doctor, mucho menos si son de tu salud o te avergüenzan. Cualquier preocupación que tengas, dísela. Puedes escribirlas en una hoja o en tu cel antes de tu consulta. Mi mejor consejo es que seas abierta y honesta. Tus resultados podrían ser la respuesta a todos tus problemas.



¿Hay cambios que deba hacer?



La gente se realiza análisis de sangre por 2 razones: para detectar enfermedades y buscar estrategias de prevención. Cuando tu doctor tenga tus resultados, tiene en sus manos varias oportunidades para ti de llevar un estilo de vida MÁS saludable.



¿Necesitaré más estudios?



Depende de ti ser proactiva y seguir con los estudios. Consúltalo con tu doctor primero y descubran si necesitan más estudios o un cambio de estilo de vida para mejorar tu salud.