Diez alimentos para prevenir la diabetes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Prevén la diabetes con estas medidas en la alimentación. Te presentamos aquellas comidas que no pueden faltar en tu dieta.



Para prevenir o mantener controlada este mal te presentamos una lista de alimentos que no pueden faltar en tu dieta, ya que brindan nutrientes importantes como calcio, potasio, fibra, magnesio y vitaminas A, C y E.



HORTALIZAS



Las espinacas, la col berza y la col rizada, son ideales debido que contienen muchas vitaminas (A, B2, B6, C, E y K), hierro, calcio, fósforo, magnesio, potasio y sodio. A esto se le puede sumar que contiene muy pocas calorías y carbohidratos.



FRUTAS CÍTRICAS



Las naranjas, toronjas, limas y limones, son frutos indispensables para la diabetes. Contienen mucha fibra, vitamina C, lo que es perfecto para el control de esta enfermedad, mientras que la fibra soluble ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre.



BATATAS



Este tubérculo es rico en hidratos de carbono, posee vitamina A, tiene un índice glicérico más bajo que la papa, potasio y fibra.



BAYAS



Los arándanos, fresas, frambuesas y moras contienen mucha vitamina C, postasio, fibra y antioxidantes. Además los arándanos no solo son beneficiosos para combatir la diabetes, sino que ayudan a reducir los niveles de colesterol y previenen la formación de células cancerosas.



TOMATES



Contiene mucha vitamina A, B, C, E y K y hierro, lo que es beneficioso para la piel porque lo diabéticos les cuesta más sanar sus heridas y formar el tejido cicatricial.



PESCADO RICOS EN ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3



Entre estos se encuentran la trucha, el salmón, el atún, la anchoa, la sardina y el hígado de bacalao. Estos alimentos disminuyen los riesgos de padecer diabetes tipo 2, en cambio si tiene esta enfermedad reduce la presión arterial, baja los niveles de triglicéridos en la sangre y disminuye las enfermedades coronarias.



GRANOS ENTEROS



Este tipo de alimentos proporcionan magnesio, cromo, ácidos grasos omega 3 y ácido fólico, los más recomendables son el germen y el salvado del grano integral.



NUECES



Tienen muchas grasas saludables lo que otorga mayor saciedad. También contiene mucho magnesio, fibra y ácidos grasos omega 3.



LECHE Y YOGUR DESCREMADOS



Estos no solo son ideales para cuidar los huesos y los dientes, sino que otorgan mucho calcio y vitamina D.



AVENA



Regula los niveles de azúcar en la sangre, lo que es indispensable para los diabéticos. Además la fibra de este cereal reduce la absorción de la azúcar en el intestino.