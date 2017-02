La gingivitis en los gatos: causas y tratamiento

(Tomada de la Red)

La gingivitis felina puede llegar a afectar a los gatos en cualquier etapa de su ciclo vital, aunque es más habitual en los jóvenes y adultos. Si los felinos se cepillaran los dientes, la gingivitis probablemente no sería un problema.



Se trata de una enfermedad bucodental que puede afectar las encías y mucosa oral.



Cualquiera sea su causa, puede provocar la muerte del gato por hambre o deshidratación, debido al enorme dolor que siente que le imposibilita para comer o calmar su sed.



SUS CAUSAS



Puede estar asociada a diversos factores como:



- Llevar una dieta blanda (comida seca).



- Tener una pésima higiene dental profiláctica.



- Las enfermedades respiratorias virales también pueden producir úlceras en la mucosa bucal.



- Por las toxinas que habitan en la placa dental y la irritación es consecuencia del sarro.



- Raíces de dientes que han quedado alojadas dentro de la encía.



SÍNTOMAS



- Dolor bucal, similar al dolor típico de muelas en personas.



- Halitosis (mal aliento), que puede llegar a ser muy intenso.



- Dientes recubiertos de algo duro, color amarillento, sobre todo en las muelas.



- Saliveo excesivo.



- Enrojecimiento o sangrado a lo largo de la línea de las encías.



- Dificultad para masticar por el dolor.



- Adelgazamiento progresivo.



- Dientes flojos o faltantes.



- Secreción nasal.



- Constante tocamiento de la boca con la pata.



TRATAMIENTO



El tratamiento se basa en la eliminación de la placa dental, en un saneamiento del periodontio y con tratamientos antibióticos que controlen la infección bacteriana y disminuyan la gingivitis. Este tratamiento consiste en realizar al gato una limpieza bucal, que el veterinario efectuará luego de aplicarle una suave anestesia.



CONTINUO CONTROL



Debemos tener en cuenta que el tratamiento con algunos medicamentos debe incluir un seguimiento y control al gato, ya que pueden producir efectos secundarios como aumento de peso, crecimiento del pelo, etc.



Fuente:http://www.elpopular.pe/series/salud/2016-01-12-la-gingivitis-en-los-gatos-causas-y-tratamiento