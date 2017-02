Mascotas: si vas a pasear a tu perro toma en cuento esto

(Tomada de la Red)

Sacar a pasear a tu perro es necesario para cuidar de su salud y bienestar, pero si no lo haces correctamente, la experiencia puede llegar a convertirse en toda una batalla de jaloneos, paradas constantes en árboles, muchos ladridos y hasta peleas con otras mascotas.



No olvides su correa

Ya que es imposible controlar los instintos y movimientos de tu perro, lo ideal es que uses correa cada vez que lo sacas a dar un paseo. Además, al hacerlo evitarás que pueda perderse o sufrir un accidente.



Lleva bolsas de plástico

Es responsabilidad del dueño limpiar los desechos de su mascota siempre. Sólo toma un par de segundos y, al hacerlo, cuidarás del medio ambiente y el lugar en el que vives.

Te recomendamos llevar más de una bolsa de plástico y optar por las que sean más resistentes y de colores oscuros.







Prémialo

¿Quieres conocer otro tip para pasear a tu mascota y hacerla muy feliz? ¡Dale un regalo! Esta estrategia es muy efectiva para los perros rebeldes que jalonean constantemente a sus dueños.



Antes de empezar a caminar con tu perro, asegúrate de que esté tranquilo y haz que se siente o acueste hasta que tú decidas empezar el paseo. Después, enséñale el premio que podrías darle para que se acerque a ti y cuando esté a tu lado dáselo, si el jala no camines, sé paciente y hasta que esté tranquilo a tu lado regálale lo que tanto desea.



Usa un placa especial

Otro tip para salir a pasear con tu mascota es ponerle una placa de identificación con su nombre, dirección y algún teléfono en el que te puedan contactar en caso de que tu perro llegara a perderse o separarse de ti por un momento. Existen muchos diseños que, además de protegerlo, ¡lo harán lucir muy cute!



¡Límpialo!

Después de cada paseo, es importante que cepilles a tu perro para limpiar el polvo o polen que pudo haber acumulado en su pelo durante su recorrido al aire libre, especialmente si tiene alergias. Si tu mascota tiene el pelo muy corto, puedes pasar un trapo húmedo sobre él.



