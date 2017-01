Resuelve todas tus dudas sobre la gripe

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Millones de personas sufren de gripe cada año… literal. Así que uno supondría que no habría nada que no supiéramos de esta enfermedad… pero como siempre, siempre está para sorprendernos. En realidad existen muchos mitos y malentendidos con respecto a la gripe, y es hora de desmentirlos.



¿Cómo sé si es gripe o un resfriado?



Empecemos por mencionar las semejanzas. Ambas son enfermedades respiratorias que causan mucosidad nasal y dolor en la garganta. Sin embargo los resfriados están principalmente relacionados con la cabeza, mientras que la gripe con todo el cuerpo. Si tienes fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y cuerpo partido, posiblemente sea influenza o una infección.



¿Necesito antibióticos?



NO. Los antibióticos sólo son útiles para luchar en contra de infecciones bacterianas, no virus, y tomar medicamentos sólo podría mejorar su resistencia. Cabe mencionar que NO hay medicamento para un virus, sólo hay medicinas que puedan aliviar los síntomas.



¿Qué medicamentos son mejor?



Aunque no existe uno que te cure de la gripe, existen medicamentos que minimicen los síntomas. Si tienes mucho moco, toma un descongestionante que alivie la inflamación de la mucosa en la nariz. Estos también pueden disminuir el riesgo de tener infecciones.



¿Debería alimentar la gripe o matarla de hambre?



Siempre y cuando tengas apetito, la mejor opción es mejorar tu sistema inmunológico. Sáltate los tacos y mejor hazte un caldo de pollo. También come alimentos ricos en Vitamina C y llénate de líquidos.



¿Me quedo en casa o voy a trabajar?



Si tienes la opción, sería mejor que te quedaras en casa. El reposo es la mejor opción para eliminar el virus lo más rápido posible, pero si no tienes fiebre, no tienes porqué tirarte a la enfermedad. La gripe sólo debería durar máximo 3 días,