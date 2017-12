Preguntas que debes hacerle antes de darle el sí

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Antes de aceptar casarte y pensar compartir tus días “hasta que la muerte los separe” debes estar muy segura de que tienen futuro juntos.



El amor no es ciego, la que se hace la ciega eres tú. Así que antes de cometer un error, arrepentirte a última hora o tener dudas sobre tu matrimonio, te recomendamos hacerle a tu pareja estas preguntas antes de darle el sí para saber qué probabilidades hay de que todo resulte bien.



Lo sabemos, el amor no es cuestión de números y estadísticas, pero ¿por qué no probar? De cualquier forma, les ayudará a conocerse mejor:



1. ¿Tendremos hijos? Antes de casarse, las parejas deberían discutir honestamente si quieren tener hijos. ¿Cuántos quieren? ¿En qué momento quieren tenerlos? ¿Y cómo se imaginan que serán sus papeles como padres? El tema de los métodos anticonceptivos también es relevante.



2. ¿Qué tan importante es la religión? Si dos personas tienen religiones distintas, ¿cada quien seguirá su afiliación religiosa? Es probable que las parejas experimenten conflictos en torno a las tradiciones religiosas cuando los niños son parte de la ecuación. Así que deben tener un plan.



3. ¿Tu deuda es mi deuda? Es importante saber cómo se siente tu pareja frente a la autosuficiencia financiera y si espera que los recursos se separen. Si hay una discrepancia importante entre tus ingresos y los de él, pueden crear un presupuesto de acuerdo con los ingresos proporcionales.



4. ¿Puedes soportar que haga cosas sin ti? Al formar un matrimonio, algunas personas esperan conservar su independencia en ciertas áreas de su vida. Esto significa que puede que no estén dispuestos a compartir pasatiempos o amigos. Es importante hablar sobre la privacidad.



5. ¿Qué tan importante es el sexo para ti? Los especialistas aseguran que una relación saludable incluirá conversaciones sobre lo que cada uno disfruta del sexo, así como la frecuencia esperada. Lo ideal es que ambos se sientan satisfechos e intenten mantener viva la llama.



6. ¿Qué admiras de mí y cuáles son las cosas que más te molestan? Un matrimonio debe ir más allá del enamoramiento y de la química inicial. Deben conocerse bien: sus manías, obsesiones, inseguridades, complejos. Lo bueno y lo malo, pues si bien deben admirarse eso no es todo.



7. ¿Cómo nos ves en 10 años? Tener en mente la respuesta a esta pregunta puede ayudar a que la pareja enfrente un conflicto mientras trabaja hacia las metas definitivas de la relación. Esta pregunta es una oportunidad para saber si espera que el matrimonio sea de por vida, pase lo que pase.