Diez tips para no subir de peso este fin de año

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Diciembre es uno de los meses del año en el que seguramente tienes más invitaciones para ir a una reunión social, comida o cena, lo que invariablemente provoca que rompas con tus hábitos alimenticios y esto favorece el sobrepeso.



En esta época navideña las personas suelen aumentar entre 3 y 5 kilos, por ello la nutrióloga Virginia Ramírez te comparte estos 10 tips:



Beber un vaso de agua 20 minutos antes de cada alimento para reducir las cantidades que consumes en cada comida.



No te saltes ninguna comida, hazlas ligeras de manera que se compensen los excesos.



No olvides consumir alimentos con fibra para ayudar a que tu organismo trabaje de manera adecuada y procese todo lo que ingieras. Además, como lo hemos dicho en otras ocasiones, la fibra nos ayuda a sentirnos saciados durante más tiempo, lo cual contribuye a llegar a las fiestas con menos hambre.



Hidrátate bien, al menos 2 litros de agua al día, ya que es esencial para transportar los nutrientes, eliminar toxinas, entre otras muchas funciones.



En estas fechas, también solemos consumir alcohol, si es tu caso debes aumentar el consumo de agua pura. Por ejemplo, por cada 2 “copas”, toma un vaso de agua, con esto ayudarás a eliminar el alcohol de tu cuerpo mucho más rápido y a no deshidratarte.



Al tener más compromisos sociales fuera de tu casa, no olvides reducir el consumo de bebidas carbonatadas y llevar contigo una botella de agua para compensar la ingesta de éstas.



Incrementa el consumo de frutas y verduras, alimentos ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes, agua y fibra, así podemos tener a nuestro organismo trabajando perfectamente sin necesidad de desbalancearlo. Un buen consejo es servir en tu plato raciones equilibradas acompañadas siempre de ensaladas, verduras y frutas, lo que evitará que repitas los platillos con más grasas y así facilitar la digestión.



Los días que no tengas compromisos sociales recobra tu rutina nutricional.



Si tú eres el anfitrión, te sugiero que repartas los alimentos que te sobren entre los invitados a la hora que se vayan, así no te quedarás con todo y no tendrás la tentación en tu cocina.



No olvides que la actividad física ayuda a mejorar la digestión, intenta caminar como mínimo una hora al día.



Si no tienes ningún padecimiento, se puede comer de todo con moderación, ya que el exceso producido en una sola comida puede detonar un problema de salud.