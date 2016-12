Cosas que arruinan los besos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los besos en una relación son muy importantes, así que, haga lo que hagas, ¡no los arruines!



Un mal beso puede arruinar por completo un momento muy especial. Si eres un hombre detallista, romántico y amoroso con tu pareja pero no besas bien, puedes dañar todo lo anterior. Debes evitar ser agresivo, frío o descuidado al momento de darle un beso a tu pareja, porque puedes matar todos los sentimientos de ella hacia ti.



Si eres muy bueno con tus labios, tienes gran parte del terreno ganado. Muchos hombres desconocen que el clítoris y los labios están “conectados”, para que una mujer llegue al clímax los juegos previos deben incluir muchos besos.



A continuación te mencionamos 6 cosas que no deben pasar al besar:



Mal aliento: Aunque tus labios sean los más apetecibles para tu pareja, la halitosis puede arruinar todo. La mayoría de las veces este problema se presenta por falta de higiene, pero hay otros factores como el cigarro, el café, alimentos como el ajo y la cebolla, que pueden incidir en el mal aliento. Procura ser muy aseado en este sentido y tendrás besos placenteros.



Comértela a besos: Esta es una frase cursi, pero no debe pasar de ahí. A muchos hombres les pasa que desean profundamente a su pareja, pero el utilizar la lengua en un beso es para los momentos íntimos. Procura no hacerlo si están en público o no es el momento indicado.



Baba: El exceso de saliva en un beso puede resultar muy desagradable y debes tratar de controlarlo.



Mordidas fuertes: Ligeros mordiscos harán tu beso más apasionado, pero no deben ser fuerte porque le dolerá mucho a tu pareja y terminarás arruinando el momento por completo. Los besos salvajes pueden hacer que las mujeres huyan de ti, es mejor controlarlo.



No dejarla respirar: Es lógicos que quieras aprovechar el tiempo y besarla mucho, pero recuerda que una función vital es respirar. Este es un error garrafal porque ella no podrá tomar aire y descansar para la próxima sesión de besos.



Quedarte quieto: Está bien que el exceso de actividad puede arruinar el beso, pero tampoco te quedes inmóvil. Acaricia sus mejillas, su cabello, etc. Si están apenas saliendo no te sobrepases y quieras tocarla todo el tiempo, espera que tengan un poco más de confianza.