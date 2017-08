Koala salva a su cría

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Atrapado en una valla de alambreLas imágenes que hoy te mostramos están tomadas en Witta, en la costa este de Australia. En ellas vemos como un bebé koala se ha quedado atrapado en una valla de alambre, por lo que llama a su madre desconsolado. Como podrás comprobar tú mismo a continuación, la madre baja del árbol para socorrerlo.La madre prácticamente no intervieneComo has podido ver, el bebé koala intenta agarrarse a su madre para poder soltarse, pero le resulta imposible. Y aunque el animal consigue soltarse, lo cierto es que la madre apenas interviene. Puede que quisiera que su cría aprendiera a salir por sí sola del problema. En la segunda parte del vídeo vemos como la cría ha logrado escapar y juega en el árbol junto a su madre. Por suerte, no resultó herida.Aumento de ejemplares de algunas especiesAl parecer, en Australia están viviendo un aumento de especímenes de algunas especies, como conejos o gatos salvajes. Para proteger áreas agrícolas, propiedades particulares y reservas de otros animales, se están construyendo vallas y barreras. El problema es que esta solución puede provocar que animales protegidos queden atrapados en ellas.FUENTE: Animal Mascota