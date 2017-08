¿Por qué los mosquitos pican más a unas personas?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Según diversos estudios, hay algunas características y hábitos que te hacen más propensa a ser picada por los mosquitos.



Si alguna vez te preguntaste por qué solo a ti te picó más de un mosquito, mientras que tu amiga se la pasó de lo más tranquila, aquí resolvemos la interrogante. La ciencia ha encontrado algunos motivos que explican esta situación.



HACER EJERCICIO



Si eres de las chicas amantes de los ejercicios, también eres una de las primeras personas que los mosquitos atacarán, según un artículo publicado por la revista Science. Esto porque el ejercicio influye a que el ácido láctico segregado por la piel y la temperatura del cuerpo se eleven, atrayendo en gran medida a estos insectos.



BEBER CERVEZA



Un estudio, publicado en la página NCBI, determinó que beber alcohol estimula la atracción de mosquitos. Se comparó a las personas que bebieron y no bebieron cerveza, siendo las primeras las más propensas a sufrir picaduras.



EL GRUPO SANGUÍNEO



Si tu grupo sanguíneo es O, estas no serán buenas noticias para ti. Son estas personas las más atractivas para los mosquitos, según un estudio realizado en Estados Unidos.



COMPOSICIÓN DE LOS MICROBIOS



Los microbios que viven en nuestra piel también pueden atraer a los mosquitos y generar que estos nos piquen más que al resto de personas. Si sufres de alergias, protégete porque los mosquitos te esperan con ansias, según una publicación del portal Plos One.



TU MASA CORPORAL



El riesgo a ser picada por los mosquito aumenta si tu masa y temperatura corporal es mayor, asegura un estudio publicado en journals.plos.org. Las embarazadas son el grupo más susceptible, pues cumplen con las dos variables definidas en el estudio científico.