Alimentos que provocan una mala digestión

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es normal que tengas dolor de estómago después de comer algo muy pesado o muy rápido, pero si estás sintiendo incomodidad de manera consistente, puede que el problema no seas tú, sino lo que comas.



Si tienes una mala digestión regularmente, sería bueno tomar mayores precauciones con respecto a los alimentos que eliges. ¡Toma nota!



Alimentos procesados



Los alimentos procesados provocan una mala digestión. Alimentos altamente procesados pueden provocar reflujo. Están tan llenos de químicos que el cuerpo simplemente no puede procesarlos de manera natural.



Café



El café u otras bebidas con cafeína (como el refresco) pueden provocar síntomas digestivos por sus altos niveles de acidez. De igual manera, el alcohol (otro culpable) puede resultar en mayores antojos de alimentos procesados. Un ciclo de nunca acabar.



Productos lácteos



Aunque no todos son sensibles a los lácteos, últimamente han aumentado los niveles de intolerancia a la lactosa. La mayoría de la gente no tiene las encimas digestivas que eliminan completamente la lactosa. Lo peor de todo es que esta habilidad se ha perdido con el tiempo.



Alimentos azucarados



Cualquier cosa que tenga mucho azúcar o chocolate será especialmente inflamatorio y promoverá una mala digestión. Cosas como cupcakes, granola, yogurts con azúcar y refresco provocan inflamación y gases.



Comida congelada



Sí, esas pizzas congeladas serán convenientes, pero una vez que entran al estómago, simplemente pueden convertirse en una gran molestia. Esto sucede porque traen diferentes aditivos y sustancias ácidas que provocan una mala digestión.



Alimentos con picante



Algunas personas sufren peores síntomas que otras con el picante, pero en general la mayoría experimenta una molestia significativa, especialmente acidez y gases.