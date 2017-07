Cosas que las pastillas para bajar de peso no hacen

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Uno cree que con tan sólo tomar pastillas para bajar de peso, los kilos desaparecerán por arte de magia. Lo peor de esto es que no es tu culpa creer algo así, sino que el marketing nos ha bombardeado con tantas promesas falsas, que terminamos creyendo lo que sea.



1 de cada 4 personas sufre de sobrepeso, así que es cada vez más probable que la gente recurra al antiguo y costoso arte de suplementos y medicamentos para bajar de peso.



Estos suplementos prometen muchas cosas: Acelerar el metabolismo, mejorar la composición corporal, incrementar la sensación de satisfacción después de comer, suprimir el apetito, etc. Pero, ¿qué tan real es lo que prometen?



Baja de peso ¡sin hacer dieta!



Las empresas que manufacturan este tipo de suplementos viven para hacerte creer que tan sólo tomando una pastilla, los kilos desaparecerán como por arte de magia. Y desafortunadamente los resultados permanentes requieren un esfuerzo. Ese esfuerzo implica tomar mejores decisiones con respecto a tu alimentación. No hay pastilla, crema o suplemento que sea más poderoso que los alimentos que le metes a tu cuerpo.



¡No necesitas hacer ejercicio!



Muchos suplementos prometen que el ejercicio NO es necesario. Y así como cambiar de dieta, no puedes saltarte el ejercicio para perder peso. De hecho, la pérdida de peso sin dieta o ejercicio NO tiene mérito, ni apoyo científico.



Acelera tu metabolismo



Hace más de 10 años habían productos para la pérdida de peso que agregaban ephedra para acelerar el metabolismo. Luego la FDA Prohibió el ephedra por preocupaciones de salud. Desde ese baneo, otros ingredientes activos, desde el té verde, hasta la cafeína, han intentado tomar su lugar. Sin embargo, ninguno de esos ingredientes pueden bajar de peso de manera permanente.



Siéntete más llena



La proteína, fibra y grasas te llenan, los suplementos no. La clave es determinar cómo agregar cada uno de estos ingredientes de calidad a las comidas y botanas para tener los resultados que quieres.



Te tengo unas ideas: Cambia un par de huevos (proteína y grasa) y fruta (fibra) por ese sandwich con queso. Empaca nueces como botanas y cena pescado con verduras, en lugar de una pizza.



Cambia la composición de tu cuerpo



Ciertos suplementos prometen un cambio en tu composición corporal, usualmente al cambiar el uso de nutrientes o suprimiendo ciertas hormonas. Aunque esto, en teoría, podría funcionar, no se han hecho muchas investigaciones al respecto para probar su efectividad.



Bloquea la absorción de carbohidratos



Si lo que buscas es bajar de peso, reemplazar los carbohidratos por alimentos ricos en nutrientes es una buena estrategia. Sin embargo, tomar un suplemento que bloquee los carbohidratos es una mala estrategia porque no hay investigaciones que comprueben que ESTO sea posible.



Las pastillas para bajar de peso que te prometan alguna de estas cosas no funcionarán, ¿pero sabes qué SÍ funciona? Construir comidas alrededor de vegetales, proteína y granos de buena calidad. Y, por supuesto, hacer ejercicio.