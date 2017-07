Ellos comerán lo que tú consumes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Cuando no come lo regañas y si come lo premias con un helado? ¿Consumes frente a tu hijo alimentos saludables o chatarra? Las respuestas a estas preguntas determinarán, en gran medida, la salud de tu hijo, señala Elsa Sada, especialista en nutrición y dietética.



Durante los primeros años de vida, los niños aprenden qué, cuándo y cuánto comer a través de sus experiencias tempranas y directas con la comida, explica.



El ejemplo de los padres puede modelar la dieta de los niños tanto o más que cualquier otra estrategia, expresa la especialista.



“(Además) conviene que los padres sean sensibles a las necesidades de sus hijos y respeten sus señales internas de hambre y saciedad, sin olvidar que la presencia de alimentos poco saludables en el hogar debe ser escasa”, aconseja.



“Las investigaciones revelan que la ingesta de frutas, verduras y leche aumenta en los niños cuando observan a los adultos consumirlas”, dice Sada.



Las preferencias alimentarias están influenciadas por la disponibilidad, la accesibilidad y la familiaridad de los alimentos, así como el ejemplo de los padres, destaca.



Padres asertivos



Creen que la prevención es la respuesta ante la obesidad.



Ejercen control sobre sus hijos con apoyo y responsabilidad.



Razonan sus actos y se comunican con afecto.



Siguen criterios acordes a la edad del menor.



Son sensibles a las necesidades y a señales de hambre o saciedad.



Este tipo de educación disminuye el riesgo de obesidad y se asocia a un mayor consumo de alimentos saludables. Enfoque recomendable.



Padres autoritarios



Emplean una disciplina estricta y pueden ser insensibles a la necesidad emocional del niño.



Hay castigo físico o verbal.



Controlan la alimentación con restricciones estrictas de alimentos específicos y poca consideración al deseo del niño.



No confían en el autocontrol del niño y no transmiten a los hijos expectativas claras sobre la alimentación.



No es recomendable. Se multiplica el riesgo de obesidad. Al entrar a la edad adulta, siguen dietas más desequilibradas.



Padres permisivos



Se inclinan a perdonar y disimular los errores o a conceder premios o regalos.



Su actitud es negligente, descuidada o indiferente.



Permiten que el niño decida y escoja los alimentos que formarán parte de su dieta.



No es recomendable. El riesgo de obesidad se duplica. Los niños no tienen guía.



En la mesa sugerencias para fomentar un estilo de vida sano en los niños:



Cuida que la hora de la comida sea agradable.



No la uses para regañar al niño.



Predica con el ejemplo y sigue una dieta sana.



No lo obligues a comer.



No uses alimentos chatarra como recompensa, ni frutas y hortalizas como castigo.



Procura que tenga acceso a una variedad de alimentos saludables y anímalo a probarlos.



Con paciencia, la exposición repetida, sin forzar u obligar, puedes romper la resistencia a alimentos saludables.



Evita alimentos chatarra en casa y sé tolerante.