Formas en las que le puedes dar medicamento a los perros

Como los humanos, los perros también enferman, así que en algunos momentos de sus vidas pueden necesitar determinados medicamentos que, por supuesto, deben haber estado prescritos por un veterinario. El problema es que a los canes no suelen gustarles ni las pastillas, ni los jarabes ni las gotas.





Mezclar la pastilla con la comida



Si tienes que darle una pastilla a tu perro y no eres capaz de conseguir que se la coma sin ninguna artimaña, entonces la mejor opción es que la mezcles con comida. Eso sí, debes tener en cuenta que, gracias a su olfato, los canes suelen detectar estos medicamentos. Así, lo ideal es que te decantes por un tipo de comida que le guste mucho. Además, si la pastilla es grande, puedes dividirla en dos partes o machacarla. Por otra parte, te recomendamos que te decantes por alimentos que puedan envolver bien la pastilla para que ésta no se caiga. En cuanto a los polvos, también puede ser buena idea mezclarlos con la comida.



Otros tipos de medicamentos



Más allá de las pastillas y los polvos, es posible que tu perro pueda necesitar la administración de otro tipo de medicamentos. En el caso de los jarabes o de las medicinas en gotas, lo mejor es utilizar una jeringa sin aguja e introducirla por un lado de su boca. De esta manera, irá directamente a la garganta. Si tienes que administrar gotas en los ojos u oídos, lo mejor es que cuentes con la ayuda de alguien que le sujete la cabeza. Por último, queremos comentar que para la administración de cremas o pomadas, lo mejor es limpiar la zona antes.



