Lo que debes saber del vértigo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todas hemos sufrido un caso grave de mareos, ya sea por levantarnos muy rápido o por no haber desayunado bien. Pero alguien con vértigo, un desorden de equilibrio, puede sufrir mareos más serios de los que cualquiera puede imaginar.



Vértigo es un Mareo marca diablo



El vértigo es el sentido de movimiento donde no hay movimiento. Uno podría sentir que la habitación da vueltas o que está en un barco con movimientos muy drásticos. Tu sentido de equilibrio depende de las señales de tus ojos, nervios sensoriales y oído interno. Si las señales del oído no concuerdan con la de los ojos, el cerebro se confunde, causando vértigo. Para colmo, esto suele provocar náusea, vómito y dificultar al caminar.



Hay 2 causas comunes



La primera es un virus llamado laberintis, una infección en el oído interno que causa una inflamación en la estructura profunda dentro del oído. La segunda es un problema en los oídos donde los cristales de calcio dentro del oído interno se desplazan, mandando mensajes falsos al cerebro de que estás en movimiento.



El vértigo es un síntoma, no una condición médica



Para aliviar el vértigo, primero hay que tratar la raíz del problema. Como síntoma, el vértigo es diagnosticado clínicamente a través de un historial y examinación médica. Otras causas de vértigo incluyen: desórdenes del oído interno y otros desórdenes comunes como esclerosis múltiple.



Hay personas más propensas que otras



2 de 5 personas experimentarán vértigo al menos una vez en la vida. Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres, aunque puede suceder a cualquier edad y género. Hay personas más propensas por culpa de la comunicación del oído interno con el resto del cuerpo.



Las migrañas pueden provocar vértigo



Por si el dolor de una migraña no fuera suficiente, algunas pueden provocar vértigo. Se les llama migrañas vestibulares y son un verdadero dolor de cabeza. Estos episodios pueden durar minutos y horas, e incluyen sensibilidad a la luz y sonidos.



No hay forma de prevenirlo



Hay actividades que te harán más susceptible, pero a veces el vértigo sucede sin razón alguna. Hay personas que lo experimentan más cuando están de pie, otras cuando hacen ejercicio. Lo mejor que puedes hacer es evitar movimientos drásticos.



El tratamiento varía dependiendo del diagnóstico



Si la causa del vértigo es viral, tu doctor puede recetar medicamentos para aliviar los síntomas. Si la causa es un desplazamiento de los cristales de calcio, se requerirá la ayuda de un especialista para ponerlos en su lugar nuevamente.