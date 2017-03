Errores frecuentes cuando te bañas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Cuántas veces a la semana tomas un baño? Si lo haces todos los días hay algo que debes de saber el jabón, la espuma y el enjuague podrían estar perjudicando tu salud. Y en realidad existen errores muy frecuentes que cometemos en la ducha que probablemente no tengas en cuenta:



Error # 1 Bañarse con agua muy caliente



El agua caliente tiene diferentes beneficios durante la ducha, ya que relaja tus músculos e incluso ayuda a los pacientes con diabetes. Por otra parte Cynthia Bailey, dermatóloga de California y fundadora de Skin Care, asegura que es mala por dos razones: En primer lugar, elimina demasiado los aceites naturales del cuerpo. En segundo lugar, el agua caliente dificulta la circulación de la sangre a su piel, es por eso que tu piel se pone roja como una langosta. La mejor temperatura es tibia, especialmente si tu piel es seca.



Error # 2 Ducharse demasiado tiempo



Entre el vapor, el agua, y el calor, es tentador pasar 15, 20, incluso 30 minutos en la ducha, pero muchos expertos aseguran que pasar más de 10 minutos es demasiado, ya que las duchas largas le quitan la humedad que necesita la piel.



Error # 3 Usar un jabón antibacteriano



Puede ser difícil separarse de los productos a los que estás acostumbrado, pero si estás usando desodorantes o jabones antibacterianos, las fragancias y los ingredientes duros están eliminando la humedad de tu piel. "Los jabones tradicionales antibacterianos o desodorantes pueden causar sequedad extrema y picazón. Además no es bueno eliminar algunas baterías que benefician nuestra salud." Explica Rhonda Klein, de la Universidad de Yale.



Si quieres mantener una piel joven, te recomendamos un limpiador sin jabón, ya que con la edad la piel se vuelve más delgada y pierde la grasa.



Error # 4 Enjabonar todo tu cuerpo



El jabón está formulado para disolver la suciedad y el aceite, permitiendo que el agua lo lave. La piel de los brazos y piernas generalmente no tiene mucho aceite, por lo que limpiarlos con jabón es como extraer agua de una piedra, volviendo tus extremidades muy secas. Trata de utilizar el jabón sólo en las partes de la piel que causan olores y son grasosas, como la cara, las axilas, la ingle y los pies.



Error #5 No reemplazar tu esponja



Aunque las herramientas exfoliantes no son intrínsecamente malas para tu piel, usar la misma esponja durante mucho tiempo lo es. "Estos artículos son propensos a ser una cuna de bacterias y moho, los deberías de cambiar cada cuatro semanas.” Explicó Debra Jaliman, de Icahn School of Medicine.



También es importante que después de usarlos debes de sacarlos de la ducha y dejar que se sequen. El uso de una esponja infestada de bacterias puede conducir a una condición de la piel llamada folliculitis pseudomonas.



Fuente: http://www.muyinteresante.com.mx/curiosidades/top/17/03/14/cinco-errores-frecuentes-que-cometes-ducha/