Beneficios de las empresas tecnológicas

Mantener seguros y felices a sus empleados creativos es la mejor garantía de mayores dividendos para las compañías de alta tecnología. Estos son 7 de los más curiosos beneficios que estas empresas otorgan a su talentoso personal.



1. Vacaciones por tiempo indefinido



Aunque parezca una locura, empresas como Netflix ofrecen a sus empleados vacaciones pagadas por el tiempo que quieran. Eso sí, los empleados deben estar en contaste comunicación con sus jefes y cumplir con los proyectos asignados en el periodo previamente estipulado. Pero ojo, un rendimiento distinto a la excelencia y ¡estás despedido!



2. Ayuda a la fertilidad



¿Y si no pueden tener hijos? Empresas como Apple y Facebook ya ofrecen a sus empleados ayuda económica para tratamientos de fertilidad. Estas gigantescas organizaciones entienden lo importante que es formar una familia y los beneficios que puede retribuirle un empleado talentoso y emocionalmente estable.



3. Ayuda en pagos de crédito estudiantil



Muchos talentos recién graduados costearon sus estudios gracias a créditos estudiantiles. La empresa americana CommonBond otorga 104.8 dólares mensuales a sus empleados para ayudar con el pago de estos créditos, no solo como ayuda económica, sino también como estímulo para que continúen estudiando.



4. Servicio doméstico



Si algo no tienen las empresas tecnológicas es flexibilidad en los horarios de trabajo y días libres; si eres brillante, ganarás bien, pero tendrás que trabajar en horarios imposibles. La empresa Evernote toma nota de las tareas domésticas rutinarias de sus empleados y contrata personal para realizarlas, manteniendo a sus trabajadores enfocados solo en hacerle ganar dinero.



5. Bonos por maternidad o paternidad



¿Qué da más felicidad que tener hijos? Muchas empresas están dando ayuda económica cuando sus empleados amplían la familia, así como periodos de licencia por maternidad y paternidad más prolongados. Facebook paga $ 4000 dólares al nacer el bebé y $ 3000 al año por chico.



6. Alimentación saludable



Una buena alimentación garantiza un cuerpo sano y un cerebro con óptimo rendimiento. Las empresas de alta tecnología se interesan cada vez más por la salud de sus empleados y algunas han optado por contratar cocineros profesionales para poner a disposición de sus brillantes chicos y chicas una alimentación sana, balanceada y además ¡gratis!



7. Cambio de sexo



Las empresas de tecnología están entre las más libres de prejuicios ¿Qué importa que seas hombre o mujer siempre y cuando seas brillante en lo que haces? Compañías como Telsa y Facebook pagan a sus empleados los costos de cirugía para cambio de género y los servicios psiquiátricos que la persona necesite.



