¿Cómo transformar el miedo en amor?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Tanto el amor como el miedo son dos poderosos sentimientos. Ambos son necesarios para que puedas sobrevivir en la vida. Sin embargo, hay un pequeño problema: es muy complicado que puedas experimentar los dos simultáneamente.



“El miedo te hace sentir aislado y solo porque es el ego el que te dice qué tan separado estás el resto del mundo. […] El amor es la unidad y la unicidad. Es lo que buscamos, olvidando que hay dentro de nosotros todo el tiempo”, explica Marieta Oslanec, autora de “Love is the Law”.



El miedo es uno de los factores más comunes que te impiden encontrar el amor que deseas (o sentirlo). Piénsalo, ¿cuántas veces evitaste hablar con la persona que te gustaba por temor a que te rechazara?... Ahí tienes la respuesta.



Si bien el miedo puede ayudarte a sobrevivir del ataque de un oso en el bosque, no lo necesitas dentro de tu vida amorosa (sin importar en qué tipo de relación pienses), por eso es que a continuación te compartimos cómo puedes transformar el miedo en amor de 5 sencillas formas.



#1 Reconoce el miedo

El miedo está detrás de emociones como la ira, los celos o el resentimiento, estas te alejan de tu estado natural de paz. Reconocer que los sientes es el primer paso para rechazar los pensamientos basados en el temor y volverte a conectar con tu lado interno más amoroso.



#2 Entiende tus temores

Entender por qué tienes miedo de ciertas cosas (como que una persona te rechace), te ayudará a hallar el camino hacia el amor y la paz. Mira en tu pasado, eso puede ser la clave para que encuentres la herida que te marcó, por la cual tienes temores, y después trabajar para olvidarla.



#3 Desafía tus pensamientos

Tómate unos minutos y pregúntate: “¿Realmente mis pensamientos son ciertos o son dudas producto de mi imaginación?”. Casi siempre las ideas negativas son solo producto de sentimientos basados en el miedo. Si logras ser objetivo, podrás cambiarlos para convertirlos en amor.



Relacionado: ¿Cómo superar el miedo?

#4 Concéntrate en lo bueno

En lugar de paralizarte por el miedo, concéntrate en vivir tus días observando todo lo bueno que te rodea: tu familia, amigos sinceros, tu pareja. Ellos están llenos de amor para ti y si te decides a recibirlo, serás capaz de sentirlo recíprocamente en muy poco tiempo.



#5 Perdónate y acéptate

Es importante que, si cometiste un error en el pasado y estás detenido por el temor a volver a equivocarte, te perdones sinceramente. Así podrás amar nuevamente y aceptarte por lo que eres. El amor es lo opuesto al miedo, y en el momento que lo aceptes, lograrás transformarlo.



Recuerda que la forma en la que ves el mundo exterior es reflejo de lo que llevas en tu interior, para verlo hermoso primero necesitas sentir el amor (y no el miedo) desde muy adentro de ti.



FUENTE: http://www.vix.com/es/inspiracion/176282/como-transformar-el-miedo-en-amor-aqui-5-formas-en-las-que-puedes-lograrlo