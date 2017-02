Estar soltera es bueno para tu salud

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si estás un poco harta de oír las conversaciones de tus amigas con pareja, tenemos buenas noticias… Estar soltera es, de hecho, beneficioso para tu salud. Y no nos referimos solo a la independencia, a no tener que preparar platos especiales ni compartir el televisor.



La soltería, más que un estado civil en documentos, está relacionada con ciertas formas de comportamiento humano. Así lo concluye Bella DePaulo, psicóloga social de la Universidad de California, quien analizó 814 estudios. En ellos comparó a parejas casadas o que vivían juntas con otras que decían estar solteras. Los resultados sorprenden.



AUTOSUFICIENCIA



Quienes permanecen sin pareja por largos períodos, desarrollan la propia confianza en sus habilidades y están más motivados. Quizás se deba a que no tienen un “compañero” que los ayude en tareas rutinarias; pero lo cierto es que creen no necesitarlos.



CRECIMIENTO PERSONAL



Estar soltera implica tener mucho más tiempo para una misma. Y eso se traduce en crecimiento personal, profesional y espiritual. Al no depender más que de ti misma, no dejarás de ponerte metas, y hacer lo imposible por cumplirlas.



Por otra parte, al formalizar su unión, las parejas tienden a establecer diferentes criterios para llevar a cabo sus planes. Solo que estos son compartidos, en la mayoría de los casos, señala DePaulo.



RELACIONES SÓLIDAS



Otro de los beneficios de estar soltera es la posibilidad de tener mejores relaciones. Esto se extiende a los amigos, colegas de la oficina, hermanos y familiares. Además de ser un sistema de apoyo, fomenta la empatía y un nuevo estilo de vida.



No le temas a este estado. Aprovecha el estar soltera y, si no estás muy convencida, recuerda los mejores capítulos de Sex and The City, y el himno feminista Single Ladies, cortesía de Beyoncé.



Por: María Gabriela Cartaya



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/estar-soltera-bueno-salud/