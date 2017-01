Esto es lo que sucede si dejas de comer sal

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

En muchos países están impulsando la reducción de sal en las comidas. Incluso, en muchos de ellos, es obligatorio quitar la sal de la vista en los restaurantes para no incentivar a consumirla en grandes cantidades. Estas medidas nos hacen preguntarnos: ¿qué tan mala es la sal? Y, sobre todo, ¿qué nos sucede si dejamos de consumirla?



Antes que nada, es preciso aclarar que todo en exceso es perjudicial. Quizá no sea necesario reducir a cero el consumo de sal, pero es muy importante moderarlo y no consumir en demasía. Tú y tu cuerpo estarán muy agradecidos.



Deja de comer sal y tu cuerpo...



1. Se deshinchará



El exceso de sodio en nuestro cuerpo favorece la retención de líquidos y, por consiguiente, la hinchazón.



Por tanto, cuando tu organismo deje de recibir altas dosis de sodio, comenzará a expulsar agua y tú te sentirás más liviano.



2. Reducirá la posibilidad de ciertas enfermedades



El exceso de sodio puede ocasionar desde osteoporosis hasta hipertensión. Al tener más agua en el sistema, el fluido de sangre aumenta, lo que, con el paso del tiempo, puede llevar a la hipertensión.



Por otro lado, si lo mantenemos en el tiempo, el consumo de sal puede conducir a la osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos.



Abandonando la sal, nuestro cuerpo puede normalizar el nivel de agua y el flujo de sangre, además de retener más calcio.



3. Perderá peso



Si eliminas la sal de tu dieta diaria no solo te deshincharás sino que además perderás peso.



4. Experimentará un sinfín de sabores



Si dejamos de ponerles tanta sal a las comidas, descubriremos que había otros gustos no tan potentes pero deliciosos que estaban esperando a que los conociéramos.



Luego de experimentar tantos sabores, ¡ya no tendrás ganas de volver a sentir la sal todo el tiempo!



5. Reducirá las probabilidades de deshidratarse



El exceso de sodio en nuestra sangre puede provocar que nuestro cuerpo se deshidrate. Si dejas la sal, te alejarás de este peligro.



¿Sabías lo que le sucede a tu cuerpo cuando dejas de comer sal? Le da un toque especial a nuestras comidas, pero no es muy saludable para nuestro cuerpo. Intenta evitarla, no solo mejorarás tu salud, también conocerás un nuevo mundo de sabor.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/175410/esto-es-lo-que-le-sucede-a-tu-cuerpo-si-dejas-de-comer-sal-lo-sabias