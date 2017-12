¿Los perros ¿pueden predecir terremotos?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los científicos no están seguros de cómo lo hacen, pero algunos perros son capaces de sentir que un terremoto se aproxima antes de que el temblor sacuda la tierra. Junto con otros aparatos científicos de alta tecnología, los perros (y otros animales) se consideran una parte esencial de los sistemas de prevención de temblores de Japón y China.



Los expertos han descubierto que muchos animales pueden sentir un terremoto horas o incluso días antes. En el caso de los perros no se ha demostrado que su sensibilidad logre avisarnos con tanta anticipación. Sin embargo, se sabe que es muy probable que puedan advertirnos sobre terremotos de arriba de 6 grados en la escala de Richter con el tiempo suficiente para que salgamos de nuestros hogares. Cuando los perros sienten que un terremoto se avecina, se muestran inquietos, ladran por nada y, en algunos casos llega a huir de la zona. En el Tsunami de 2004 que golpeó Indonesia, la gente se sorprendió por la cantidad de víctimas animales tan reducida. La mayoría de los mamíferos huyeron de la zona horas antes de que el Tsunami azotara la costa.



En 1975, funcionarios de la ciudad china de Haicheng fueron alertados por el comportamiento inusual de los animales y ordenaron la evacuación de 90,000 habitantes. Horas después, un terremoto de 7.3 en la escala de Richter, sacudía la ciudad y destruyó el 90 por ciento de los edificios. De no haber sido por el aviso animal, la tragedia humana habría sido mucho peor.



Investigadores de todo el mundo, incluidos miembros de la Sociedad Geológica de EE.UU., han estudiado cómo reaccionan los perros ante la proximidad de los terremotos. Estudian la posibilidad de que detecten ruidos de alta frecuencia en el interior de la tierra, sonidos demasiado elevados para el oído humano, y también especulan con que los perros perciban cargas electroestáticas en el ambiente o vibraciones en el suelo. “Los perros tienen los sentidos de la audición y el olfato mucho más desarrollados que los humanos”, explica el Dr. Robert Eckstein, veterinario y experto en conducta animal, “Perciben aspectos del mundo real que nosotros desconocemos.”



Si conoces bien a tu perro y sabes percibir cuando te quiere decir que algo definitivamente anda mal, seguramente podrás notar que un desastre natural se avecina y es momento de tomar precauciones.



Fuente: http://supercachorros.org/los-perros-pueden-predecir-terremotos/