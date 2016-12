Los mejores regalos... de último minuto

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Parece que todo el año estamos esperando que llegue la Navidad, y cuando finalmente está a la vuelta de la esquina, no estamos ni remotamente listos para el encuentro familiar.



Además de la convivencia intensiva, a muchos les toca aguantar los incómodos comentarios de las tías y abuelas acerca de su estado civil actual, baja o subida de peso y qué ha pasado con la producción de herederos de la fina genética de la familia.



También está el traslado hasta el punto de encuentro que, por alguna razón, parece que el único lugar donde cabe la numerosa familia es siempre el más lejano.



Pero ninguno de estos puntos se compara con el pendiente de contar con los regalos indicados para tus seres queridos. Por mucho que te dispongas a establecer en el calendario una fecha determinada en la cual entregarás todo tu esfuerzo (y presupuesto) en encontrar el objeto perfecto para cada uno, los pendientes y la agenda apretada de cierre de año te lo hacen imposible.



Por eso, para aquellos que no están listos para regalar el típico suéter que nadie se va a poner, o ese videojuego de temporada pasada que no era el que querían, les tenemos la mejor solución para esta fiesta, y para todas las que están por venir.



Regala experiencias.



No es solo un cliché que las experiencias duran para siempre, y definitivamente por más tiempo que algún bien material. De acuerdo con un estudio reciente, publicado por el Journal Emotion, psicólogos confirmaron que el consumo de actividades alberga gratitud, además de que promueve pensamientos más altruistas que las posesiones.



Es posible que un objeto se pueda utilizar más veces que una experiencia limitada a un espacio de tiempo. Sin embargo, la marca psicológica que dejan es mucho más duradera.



En el estudio, los especialistas declaran que “el consumo experimental hace a la gente más generosa hacia otros”.



Además, con el desarrollo de las tecnologías y el e-commerce, actualmente puedes reservar y adquirir un enorme número de experiencias al momento, y sin salir de casa.