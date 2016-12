Ser feliz sin pareja sí se puede

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Crees que tener pareja es el único sinónimo de felicidad? ¿Y si no tienes un compañero a tu lado, tu vida puede volverse triste y solitaria?



Si tu forma de pensar es ésa, déjanos decirte que estás equivocada.



El no haber encontrado aún a tu media naranja implica muchos beneficios como libertad, independencia y el constante crecimiento personal.



Por eso, si te encuentras soltera, te damos algunos consejos útiles para que seas feliz sin depender de otra persona:



HAZ COSAS POR TI MISMA



A muchas les causar algo de temor solo pensar que deben hacer actividades tan rutinarias como ir a comer, de compras o al cine sin tener compañía; sin embargo, hacerlo te ayudará a conocerte mejor, reflexionar y a no depender de ninguna persona.



CONSERVA TUS AMISTADES Y HAZ NUEVOS AFECTOS



Cuando estás en una relación, la comunicación con tus amigos suele disminuir, así como relacionarte con otras personas. Esto sucede porque el novio, prometido o esposo consume la mayor parte del tiempo, atención y nuestro cariño.



Por eso cuando estás soltera, tienes más tiempo para dedicarles a tus amistades y relacionarte con nuevas personas; esto te ayudará a divertirte, despejarte y a liberar tu mente.