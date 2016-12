Amigas que toda mujer necesita

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Tener un grupo de amigas sólido y con quienes podamos compartir nuestras experiencias es fundamental. Son ellas quienes nos acompañarán en las buenas y en las malas, nos verán caer y estarán ahí para levantarnos.



Cada una de ella es distintas, gozan de diversas cualidades y habilidades que las distinguen del resto; en fin, son únicas e incomparables.



A continuación, detallamos 4 tipos diferentes de amigas que toda mujer debe tener para que te aporten diferentes consejos y lecciones:



UN “ALMA GEMELA”



Es la que se gana la corona de la amistad. A su lado te puedes mostrar tal y cómo eres, la has dejado ver tu lado más vulnerable, tus miedos y secretos. Siempre estará para ti cuando la necesites, por muy ocupada que ella esté.



LA REALISTA



Es aquella que no tiene impedimentos en decirte las cosas tal como son. Alterna entre darte los mejores consejos -a veces muy duros de escuchar- y el estar contigo para ayudarte a tomar las decisiones más difíciles.



LA AMIGA “DIVERTIDA”



Aunque no quiera decir que las dos anteriores no lo sean, pero una de las características de esta amiga es que siempre te hace reír por sus ocurrencias, es espontánea y carismática. Es esa que te hace ver el lado alegre de las cosas y siempre tiene una actitud positiva ante la vida, demás está decir que es a la primera que llamas cuando hay una “rumba” imperdible.



LA AMIGA “ MAMÁ-GALLINA”



En un grupo de amigas siempre se necesita de una mente consciente, reflexiva, sensata y juiciosa; además será la que se preocupe por el resto del grupo las 24 horas del día. Ella es la conductora designada vitalicia y la que -casi siempre- crea los chats grupales.