¿Qué tan seguido debemos ir al baño?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Todos vamos al baño. Pero la pregunta del millón es: ¿qué tan seguido deberíamos ir? Porque si siempre vas una vez al día y tu roomie va 3… alguien debe tener un problema, ¿cierto?



Relájate. Hay adultos que van 4 veces al día, y hay otros que van 3 veces a la semana… y lo mejor de esto ¡es que es normal!



La cantidad de veces que necesites ir al baño está determinada por factores como tu genética, tu dieta (entre menos fibra, menos irás) y qué tanto ejercicio hagas. Por ejemplo, el ejercicio regular te ayudará a tener una digestión más saludable porque incrementará las contracciones musculares del colon.



El sólo hecho de preocuparte si estás yendo muy poquito al baño podría empeorar el asunto. Resulta que el cerebro y los intestinos están ligados por una red de nervios y neurotransmisores. Cuando estás ansiosa, tu cuerpo dirigirá sangre a los órganos vitales como el corazón y pulmones y lejos de tu sistema digestivo, lo cual podría afectarlos a largo plazo. Esto podría resultar en estreñimiento, o todo lo contrario, diarrea.



De hecho, la única vez en que deberías preocuparte por tus hábitos para ir al baño es cuando cambien drásticamente. Por ejemplo, si tus movimientos intestinales provocaban una ida al baño por día y de repente 3… deberías consultarlo con tu doctor. Lo mismo si pasa todo lo contrario y de repente te estriñes.



En la mayoría de los casos, la causa no será algo serio (un cambio alimenticio o nuevos medicamentos). Pero si no hay una explicación… podríamos estar hablando de algo serio como cáncer de colon.



¡Pero no te asustes! Si vas una vez cada 2 días o 2 veces al día, ¡es normal! El chiste es que pongas atención a tus hábitos y consultes tus dudas con un especialista cuando las tengas



