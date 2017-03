Elimina las patas de gallo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Con el paso del tiempo los pliegues de piel alrededor de los ojos se vuelven cada vez más frecuentes, pues la piel de esa zona tan delicada se vuelve más fina y seca, por lo que aparecen las temidas patas de gallo.



Las expresiones faciales, como reír, llorar, hacer guiños, etc. Favorecen la aparición de las patas de gallo, y esto que lo has hecho durante años con el tiempo va arrugando el contorno de los ojos. Otra causa de las arrugas es tomar sol sin lentes oscuros. Para prevenirlas toma nota de los siguientes consejos:



Tips para combatir las patas de gallo



1.- USAR LENTES OSCUROS



Como ya te mencionamos lo mejor es al salir de casa utilizar lentes oscuros, pues los rayos del sol hacen que entrecierres los ojos lo que favorece las arrugas del contorno de ojos.



2.- HUMECTA LA PIEL



Para humectar el área de las patas de gallo existen opciones naturales como el aguacate, el aceite de almendras o el gel de sábila. Cuando escojas qué producto natural te va mejor úntalo en el contorno de ojos con cuidado que no entre en ellos y déjalo actuar por 20 minutos.



OTROS REMEDIOS CASEROS



CREMA



Mezcla aceite de almendras y un poquito de lanolina. Deja actuar toda la noche y retira por la mañana. Prueba un poco de crema antes de aplicarla, para probar si eres alérgica a ella.



ZANAHORIA Y ACEITE



Necesitarás una zanahoria, una cucharada de aceite de oliva, girasol, de almendras o de rosa mosqueta y 2 o 3 cucharaditas de agua. Pela la zanahoria, ponla en la licuadora junto con uno de los aceites y el agua. Bate hasta formar una pasta y aplícala en el contorno de ojos por 15 minutos, retírala y listo.



