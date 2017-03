Consejos para ser más culta

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Has oído que en la vida hay que saber de todo? Bueno también hay quienes dicen que se puede saber un poco de todo; y mucho de poco o viceversa… Si quieres ser una mujer más culta aquí te damos algunas formas interesantes y simples de lograrlo



No tengas miedo de preguntar e investigar sobre lo que no sepas, ten esa chispa curiosa que te impulse siempre a querer saber más y cultívala. Lee la prensa, libros, páginas o revistas de variedad, ve documentales, películas de todo tipo, extranjeras locales, comerciales e independiente. Prueba nuevas comidas, visita nuevos lugares, siempre hay cosas nuevas que explorar.



PREPÁRATE



Mientras hagas cosas que te interesen y disfrutes entonces no dejes de agregarle valor a tu vida personal y profesional, quizá puedas fusionar un gusto personal como las artes, la música con tu profesión o trabajo. Si tienes la oportunidad únete alguna clase o taller, haz especializaciones, diplomados o cursos.



ESTÁ AL DÍA



Las personas cultas siempre están informadas, no decimos que debas saberlo todo pero estar al día con el acontecer te dará siempre un tema de conversación además estarás enterada de lo que sucede a tu alrededor y en el mundo.



Seguramente has oído de la burbuja de Internet, esa donde estamos “encerrados en un círculo”; pues con referencia a las búsquedas frecuentes los buscadores te muestran siempre el mismo tipo de información. Sea una teoría cierta o no, es bueno visitar varios portales para obtener diversos enfoques y nuevos temas.



¡SAL DE TU ZONA DE CONFORT!



La timidez, hablar con las mismas personas, visitar lo mismos lugares e incluso el miedo son un gran impedimento. Recuerda que todos tenemos algo que ofrecer, con educación y respeto es mucho lo que puedes aprender de otros, siempre hay una nueva oportunidad de ampliar tus contactos, gusto y conocimientos. Otra cosa muy importante es hacerte preguntas, inclusa de cosas incómodas, cuestiónate sobre asuntos políticos, históricos, religiosos y económicos… de la actualidad y el pasado.



PRÁCTICA LO QUE HAS APRENDIDO



De nada sirve ver un documental sobre la guerra civil de Corea, si luego vas a olvidar casi todo. Coméntalo, repasa los datos más importante y sigue informándote. También busca la forma de implementar lo que has aprendido en tu vida diaria, ya sea en el trabajo, tus estudios o relaciones personales.



Tip: La cultura viene de las tradiciones, el conocimiento y la historia… Te recomendamos viajar, preguntar, aprender, practicar, conocer, hablar, oír, leer y ver distintas cosas.



Por Yesibel Aladejo



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/actualidad/5-tips-mas-culta/