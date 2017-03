Los hombre son los primeros que se enamoran

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Se cree que las mujeres por ser románticas caen rendidas ante el amor; pero no es así. Estudio demuestra que no son las que se enamoran primero.



Se ha comprobado que los hombres son los primeros en enamorarse. Según un estudio realizado por el departamento de psicología de la Universidad de California. Sus sentimientos crecen rápidamente y son más profundos que los de las mujeres.



¿CUÁNTO TIEMPO?



Esta duda la aclara Alexander Gordon, miembro de la British Psychological Society, en un estudio que concluye en cuánto tiempo, hombres y mujeres, se enamoran de la persona con la que salen. Más de la mitad de los consultados aseguraron que se han enamorado de sus parejas con tan solo una cita; e incluso uno de cada cinco menciona que fue el tan popular “amor a primera vista”.



LAS MUJERES NO SE ENAMORAN PRIMERO



Al otro extremo están las mujeres consultadas, las cuales expresaron que no creían en el amor a primera vista y que después de la sexta cita es que realmente se preguntaban si sentían algo real por su acompañante.



Gordon tiene una explicación para la diferencia entre los géneros. “Las mujeres son mejores en la lectura de las situaciones sociales y son más propensas a hacer más preguntas de sí mismas después de conocer a alguien. Entre estas: cómo es que él va a hacer que me sienta segura y tendrá que ser un buen padre para mis hijos”.



Helen Fisher profesora de la Universidad de Rutgers, sostiene que los hombres se enamoran primero por razones evolutivas; al conocer a alguien tienen una mayor actividad en una región del cerebro que se asocia con los estímulos visuales; es decir, a través de los años ven si la pareja es físicamente apta para procrear.



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO



Las mujeres tardan más porque involucran 3 partes del cerebro, que tienen que ver con la memoria y la rememoración, por lo tanto tarda más el proceso de asociar sentimientos como el amor.



Este proceso tan rápido y repentino no siempre será cierto, pero en poco tiempo se podrá demostrar si el amor a primera vista que sienten los hombres es real o no.



Foto: Archivo Eme de Mujer



Por: Carina Angulo



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/sexualidad-relaciones/los-hombres-se-enamoran-primero/