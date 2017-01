Conoce a los nominados al Óscar 2017 por mejor vestuario

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El próximo 26 de febrero podremos ver la tan esperada entrega de premios Óscar 2017 en Los Ángeles California.



“La La Land” es la favorita para esta edición y está nominada a 14 premios, entre ellos, a mejor diseño de vestuario.



Es por eso que te presentamos quiénes son los diseñadores de vestuario que compiten por el galardón de este año.



Nominados a mejor diseño de vestuario



-Allied. El estilo visual de este lm es una de las cosas que más llamó la atención, pues el increíble vestuario que utilizaron, está inspirado al estilo de los años 40.



La diseñadora que hizo posible eso fue Joanna Johnston, quien también participó en la película Lincoln (2012).



-Fantastic Beasts and Where to Find Them. La reconocida diseñadora Colleen Atwood fue la encargada de la indumentaria en este film, y para lograrlo, se inspiró en la moda de 1926. Atwood, también trabajó para la película Alicia en el país de las maravillas (2010).



-Florence Foster Jenkins. En esta película biográfica, la encargada del vestuario fue Consolata Boyle. El director Stephen Frears, dijo que Consolata era la indicada para recrear el excéntrico vestuario que los personajes necesitaban.



Consolata también recreó el vestuario de la película The Queen (2006).



-Jackie. El vestuario de esta película, inspirada en Jacqueline Kennedy, estuvo a cargo de la diseñadora Madeline Fontaine.



La modista, dio vida al estilo y perfeccionó hasta el mínimo detalle los vestuarios de la primera dama Kennedy en 1960. Fontaine también participó en el film Amelie en 2001.



-La La Land. La encargada de diseñar la indumentaria de esta película fue Mary Zophres. Algunos diseños que realizó para la protagonista Mia (Emma Stone), están inspirados en el estilo vintage. Además Mary Zophres, ha participado como diseñadora de vestuario para la película Interstellar en 2014.