CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Las mascotas no son un objeto más de regalo: Es traer a la familia un miembro más, darles todo nuestro amor y cariño, darles un buen hogar y familia… ¡¡Y qué mejor fecha que en Navidad!! Si estáis buscando una mascota ideal para regalar estas navidades, o para regalarte a ti mismo, descubre cuáles son las más populares e increíbles.



Recuerda que antes debemos estar bien seguros que la persona a la que vayamos a regalar desea esa mascota (o nosotros mismos) que no sea un simple capricho porque tener una mascota implica mucha responsabilidad, es un ser vivo y no debemos descuidarlos. Muchos, lamentablemente terminan siendo abandonados por este motivo, por ser regalados, por eso debemos tener esto muy claro antes de tener una mascota o regalarla.



Aquí os dejo las mascotas estrella que podemos regalar o regalarnos a nosotros mismos por Navidad o Reyes si estamos buscándolas! Regala AMOR!!! 😉



HÁMSTERS:

Los hámsters son particularmente famosos como mascotas: les encantan a los niños y además así aprenden a cuidar a los animales y a hacerse responsables. Yo de pequeña tuve hámsters, y recuerdo que mucha gente que conozco también. Si vamos a comprar un hámster, en primer lugar (y por experiencia propia) recomiendo que compremos o nos hagamos con al menos un par de ellos, ya que si no uno solo puede deprimirse. Pero recordad que si son macho y hembra hay posibilidad de que se reproduzcan y al poco tengáis la jaula llena! así que si no queréis eso mejor coger a dos del mismo sexo y de la misma jaula de la tienda (que se lleven bien o sean hermanos). Preguntad al de la tienda cuánto crecen, para saber si la jaula que les vamos a comprar les vendrá bien por mucho tiempo o se les quedará pequeña. Recomiendo jaulas de varios pisos o bastante grandes, que estén bien ventiladas, con una casita donde puedan refugiarse y dormir, una ruedecita para correr, sus cacharros de comida y su bebedero. Verlos felices en un sitio amplio es importante, darles una mejor calidad de vida. Pedir consejos al de la tienda o al veterinario si os surgen dudas!



PERROS:

Los perros llevan acompañándonos y dándonos amor muchísimo tiempo. Son una elección de lo más acertada a la hora de tener un nuevo miembro en la familia, tanto para los mayores como para los más pequeños. Son muy fieles y divertidos, unos buenos compañeros. Deberemos tener en cuenta que los perros muy grandes quizá puede que se agobien en espacios pequeños como podría ser un piso, lo mejor en esos casos es tener un perro de tamaño mediano o pequeño, y si tenemos un campo o chalet con jardín o espacios más grandes podemos tenerlos de tamaño mediano a grande. Si lo tenemos en un piso, adosado…etc. no podemos olvidar sacarlos a pasear unas 3 veces por día, esto es muy importante, es una responsabilidad que tenemos que asumir a cambio de su eterna amistad y cariño. Tampoco olvidar alimentarlo correctamente y llevarlo periódicamente al veterinario para que vea que anda bien. Son unos amores!



GATOS:

Los gatos aunque mucha gente piense que no son de fiar, o no son buenos compañeros, se equivocan: no todos los gatos son tan independientes o van a la suya, hay como todo en esta vida, y los que son buenos son increíbles!! Recomiendo (por experiencia propia) que mejor tengamos dos, o si vamos a tener uno que sea ya uno más crecido y más tranquilo porque si es joven solamente querrá jugar, y si nos vamos de casa por horas el pobre se va a quedar un poco triste y aburrido. Siempre podemos tener uno solamente, está claro, pero en mi opinión es mejor dos.



También recomiendo que le compremos juguetes para gatos, un rascador a ser posible o hacérselo nosotros mismos! En ocasiones es muy fácil hacerles nosotros mismos los juguetes y así ahorrar un poco de dinero y reciclar materiales que seguramente tiraríamos a la basura!



CONEJOS:

Los conejos también son mascotas muy comunes en las casas ya que su domesticación es muy buena; hay muchas razas de conejo, a los niños les encanta y son muy graciosos y adorables. No podemos olvidar darles un buen sitio donde vivir, lo más amplio que podamos, y dejarlo salir bastante de su jaula al día (supervisándolo y en un sitio muy seguro) para que sienta un poco de libertad y se pueda pasear, es importante. No olvidar tampoco proporcionarle una correcta alimentación y cuidados.



FUENTE: https://www.euroresidentes.com/hogar/mascotas/mascotas-para-regalar-en-navidad