CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En esta temporada, los mexicanos destinarán 43 por ciento de su aguinaldo a la compra de regalos, 24 por ciento para pagar la cena de Navidad y 32 para el ahorro, de acuerdo a la Condusef.



En su revista Proteja su Dinero, la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que para cerrar el año con un saldo positivo es importante conocer y ordenar el presupuesto familiar para los festejos de Navidad y Año Nuevo, a n de no afectar la economía familiar.



Dijo que lo más importante es borrar de la lista las compras innecesarias, lo que ayudará a que el aguinaldo llegue n de año y el bienestar familiar no se vea drásticamente afectado.



El organismo apuntó que conocer la cantidad de dinero con el que se cuenta en esta temporada, funcionará además como una guía que permitirá tomar decisiones acertadas y evitar comenzar 2018 sin dinero.



Destacó que con la app “Presupuesto familiar” es más fácil llevar un registro de los ingresos y gastos mensuales y con ello un control del dinero y, por lo tanto, la posibilidad de cerrar el año de manera positiva.



Debido a que en esta temporada se cuenta con más dinero, es muy común gastar de forma desordenada y desproporcionada, sin tomar en cuenta que los problemas financieros resultan cuando se gasta más de lo que se tiene, reiteró.



El organismo defensor de usuarios de servicios financieros apuntó que adquirir deudas no es malo, siempre y cuando se sepa cuánto, qué tipo y bajo qué condiciones se adquiere, y lo recomendable es que nunca rebase la capacidad de pago.



Fuente: Notimex