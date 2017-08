Cruz y Frank dan adelantos de ópera sobre Frida y Diego

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El libretista cubano Nilo Cruz y la compositora peruano-estadounidense Gabriela Lena Frank presentaron un adelanto de lo que será la ópera “El último sueño de Frida y Diego” sobre la vida y obra de los pintores mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera, la cual será estrenada en 2020.



“No quise repetir y solamente indagar en la parte biográfica de Frida y Diego Rivera”, dijo Cruz durante la presentación en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México.



“Lo que hice fue dejar mi imaginación, que tomara vuelo y situé la historia en el Día de Muertos. Es como un rito de paso. Frida regresa el Día de Muertos. Vemos a un Diego ya al final de su vida, está mayor, enfermizo y es como si Frida viniera al mundo a guiar a Diego Rivera hacia el más allá, hacia el inframundo”.



Cruz señaló que uno de los detonantes que le inspiró para la historia fue que leyó que Rivera quería que sus cenizas fueran mezcladas con las de Kahlo.



Rivera fue finalmente sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la capital mexicana, mientras que los restos de Kahlo están en una urna de barro en la Casa Azul Museo Frida Kahlo.



“Yo encuentro que Frida Kahlo y Diego Rivera eran almas gemelas”, dijo Cruz, galardonado con el Pulitzer en la categoría de drama por la obra “Anna in the Tropics” en 2003. “El amor de Diego y Frida era mucho más grande que una relación que sea simple y en eso se basa la gran ópera”.



La presentación incluyó la lectura dramatizada de dos escenas, una con Frida en el inframundo y otra en la que Diego realiza una de sus obras. Sin embargo Frank adelantó que para el resultado final de la obra, coproducida por la Ópera de Fort Worth (FWO), la Ópera de San Diego, el Colegio de Bellas Artes de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad DePauw, esperan tener escenas totalmente cantadas.



“Quieren ópera, ópera”, dijo Frank a The Associated Press. “Solamente cantando, con instrumentos todo el tiempo”.



La compositora galardonada con el Latin Grammy dijo que por el momento no ha creado algún acorde para la ópera y agregó con humor que empezará pronto.



En parte esto se debe a su manera de trabajar con Cruz, con quien ha compuesto piezas como “Honey” y “La centinela y la paloma” en la última década, logrando casi una ópera por año. Primero Cruz pone el libreto y después ella la música, según explicaron en la presentación.



“Cada pieza que él (Cruz) escribe se vuelve mejor y cuando yo entro en una obra tengo un nivel de composición, pero cuando la termino, soy mejor”, dijo Frank.



“Estoy lista para algo como la ópera ahora. No lo habría estado hace 10 años cuando nos conocimos por primera vez. Emocionalmente tampoco, Frida era demasiado grande, ahora creo que la entiendo mejor”.



Frank dijo que buscarán sonidos similares a los de sus piezas más recientes, “The Five Moons of Lorca” (2016) y “Conquest Requiem” (2017) para la ópera de Frida y Diego.



“Colores muy brillantes, escenas dramáticas, voces virtuosas”, dijo.



La ópera será cantada en español pues forma parte de la iniciativa Noches de Ópera de FWO, que presenta obras contemporáneas en lengua hispana creadas por artistas latinos. Su estreno está previsto en Forth Worth, Texas, aunque las autoridades culturales mexicanas buscan que debute igualmente en el país.