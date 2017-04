10 tips para proteger las patitas de tu perro del pavimento

(Tomada de la Red)

A muchas personas les gusta salir de paseo con sus perros en la época de verano cuando las temperaturas alcanzan sus puntos más altos. Esto puede ser muy perjudicial para ellos, ya que el pavimento absorbe el calor y quema sus patas, provocándoles dolor, molestias y exponiéndolos a infecciones especialmente cuando son cachorros y las piel de las almohadillas de sus patas es muy delgada.

A continuación podrás leer 10 consejos que te ayudarán a cuidar las patas de tu perro frente a la constante amenaza de las quemaduras causadas por caminar sobre pavimento caliente.





1. Saca a tu perrito a pasear cuando no esté caluroso

Es primordial darle paseos a diario a tu mascota, pero debes tomar en cuenta en qué momento del día y a que lugar lo llevas, especialmente en verano, ya que durante la tarde los rayos del sol son muy fuertes y aumentan radicalmente la temperatura del pavimento. El mejor momento para salir es temprano en la mañana o al atardecer, cuando el pavimento está helado y no quema las patitas de tu perro.



2. Acostumbra a las patas de tu perro a caminar sobre el pavimento

Una buena idea para ayudar a fortalecer las patas de tu perro frente a cualquier daño, es hacerlo caminar por largos tramos sobre el pavimento cuando esté frío, para que su piel se adapte a la dureza de este material y sea más difícil de romper o quemar porque se volverá más dura.



3. Mantén a tu perro en una ruta de pasto

Si por algún motivo no puedes evitar salir con tu perro en las horas más calurosas del día, asegúrate de hacerlo caminar por áreas con pasto o sombra para evitar las quemaduras. Los parques con muchos árboles son ideales para las tardes calurosas, y también evitará entrar en contacto con sustancias corrosivas que pueda haber en la calle, o con la tierra, que a la larga les reseca las almohadillas.



4. Hidrata las patas de tu perro

Considera hidratar las patas de tu perro a diario para prevenir cortes, trizaduras o descamación, ya que estas pequeñas heridas las hacen más susceptibles a las quemaduras y otros problemas en su piel. Puedes encontrar cremas y lociones en tiendas para animales y clínicas veterinarias.





5. Cera protectora de almohadillas

Esta cera puede aplicarse fácilmente sobre las almohadillas de las patas de tu perro para protegerlas de superficies dañinas como el pavimento caliente. Puedes utilizarla cada vez que necesites protección extra durante algún paseo y puedes encontrarla en tiendas para animales y clínicas veterinarias al igual que las cremas y lociones hidratantes.





6. Almohadillas adhesivas

Tal y como un sticker, estas almohadillas se despegan de su envase y se adhieren facilmente a las almohadillas de las patas de tu perro. Las puedes encontrar en cualquier tienda de productos para el hogar y solo debes cortarlas del tamaño que requiera tu mascota. Son una solución rápida para minimizar los peligros del pavimento caliente y las heridas, e incluso son antideslizantes.



Otra opción son las láminas de silicona que son reutilizables, fáciles de cortar y resistentes a la humedad. Puedes conseguirlas en las farmacias.



7. Zapatos para perros

Estos zapatos son una de las mejores formas de proteger las patas de tu perro, lo importante es que sean de buena calidad, cómodos y antideslizantes. No todos los perros se acostumbran a ellos, así que no te preocupes si notas que tu mascota demora en adaptarse o simplemente no quiere usarlos.



8. Botitas desechables

Las botitas desechables son ideales para días muy calurosos. Están hechas de caucho y resisten químicos, humedad, calor, arena, sal y mucho más. Pueden utilizarse varias veces sin problemas, son biodegradables, y las venden en packs de 12 unidades en tiendas para animales.



9. Calcetines

Como una solución rápida para evitar que las patas de tu perro se dañen con el pavimento caliente, puedes utilizar calcetines para perro o un par de calcetines de bebé. No todos los perros se acostumbran a usarlos así que al igual que con los zapatos, no te preocupes si tu mascota no quiere usarlos.10. Lava y revisa las patas de tu perro cuidadosamente



10. Revisa y lava a diario las patas de tu perro.

Revisa diariamente las patas de tu perro en busca de cualquier signo de daño y límpialas con agua tibia y jabón frecuentemente. Si las almohadillas de sus patas están dañadas, llévalo al veterinario para que te indique la mejor forma de sanar sus heridas.



Siguiendo estos consejos podrás evitar que tu mascota se exponga a las quemaduras por caminar sobre pavimento caliente y además mejorarás su calidad de vida, ya que las almohadillas de sus patas le sirven como amortiguadores de su peso, mantienen su equilibrio, y les permiten caminar sobre superficies duras o ásperas.



