4 sorprendentes videos virales de perros

(Tomada de la Red)

Todos los que disfruten de un perro como mascota, conocen las habilidades que estos pueden llegar a tener. Cada can tiene una personalidad diferente y nosotros adoramos su compañía y fidelidad. En las redes sociales tenemos una infinidad de vídeos de animales y sobre todo de perros, muchos de los cuales son de los más vistos en poco tiempo gracias a alguna acción curiosa.Los vídeos de perros y niños son geniales, podemos ver lo protectores que nuestras mascotas pueden llegar a ser y la química que existe entre ellos. Aquí les traemos una serie de vídeos de perros que seguro les encantan... ¡Disfrútenlos!1) Los perros labradores son una de las razas más inteligentes y serviciales, con un entrenamiento especial, son utilizados como perros lazarillos o de servicio. Pero también son animales muy activos y sociables que resultan maravillosos si tenemos niños en casa con los que pasarán horas de juegos y carreras. También les encanta el agua, de manera que con una piscina la diversión está garantizada.2) El aullido en los perros es algo habitual, teniendo en cuenta que comparten genes con los lobos. Las razones del aullido son diversas, los perros aúllan por ansiedad, para llamar nuestra atención o simplemente como reacción a sonidos fuertes. Una de las primeras cosas que aprenden los cachorros es aullar y, aunque a veces el aullido resulte molesto, podemos decir que es muy tierno ver a estos adorables cachorritos intentando aullar por primera vez." />3) Aunque los Rottweiler siempre se han considerado una raza agresiva, dada su fuerza y su cuerpo robusto y atlético, en estos vídeos de perros podemos comprobar que no es del todo cierto y que pueden comportarse de manera tranquila y cariñosa con los niños y los bebés. Parece increíble que estos perros que pueden llegar a intimidarnos se comporten de manera tan paciente y protectora con los más pequeños de la casa.4) ¿Quién dijo que a los perros no les gusta el agua? Al igual que los niños, ellos se divierten desde el momento que tocan el agua por primera vez. Hay que reconocer que todos hemos disfrutado jugando con toboganes, no debemos sorprendernos de que nuestro amigo de cuatro patas se lo pase de lo lindo deslizándose por ellos. Son como niños y a nosotros nos encanta verlos pasárselo tan bien.Todos empezamos el día revisando la actualidad en nuestros móviles y siempre encontramos algún vídeo que nos hace sacar una sonrisa. Los vídeos de perros son muy divertidos y no podemos reprimir las ganas de compartirlos con los amigos en las redes sociales. Muchas veces grabamos a nuestras mascotas porque creemos que hacen cosas especiales y cada vez más gente se anima a subir sus vídeos en la red. Los vídeos virales son todo un fenómeno que triunfan en Internet y muchos de ellos reciben millones de visitas. Anímese y tal vez sea su mejor amigo el protagonista del próximo viral...sería genial, ¿verdad?Fuente:http://mascotadictos.com/2017/03/21/4-sorprendentes-videos-virales-de-perros/