Como criar gatitos recién nacidos

En cualquier momento te puedes encontrar en la calle una camada de gatos maullando entre una bolsa o una caja. También puede suceder que tu gata consentida tenga cría y, por alguna de las razones por las que las abandonan, deje huérfano a uno o más de sus cachorros. En cualquiera de los dos casos te verás obligado a hacer el papel de mamá gata ¡Pero no te preocupes! Los siguientes consejos pueden serte de gran utilidad y enseñarte cómo criar gatitos recién nacidos.



Antes que nada



Más allá de saber cómo criar gatitos recién nacidos, tienes que tener presente que el hecho de que una camada esté sola en la calle no quiere decir que no tengan madre. Ella pudo salir a buscar alimento. Antes de llevártelos debes verificar que realmente sean huérfanos; no querrás separarlos de su progenitora durante sus primeros días de vida. En caso de que ella aparezca, procura prestarles una ayuda integral. Pero con mucho cuidado, pues puedes asustarla y hacer que se dé a la huida con toda la camada.





1. Suminístrales la mejor alimentación



En los PetShop puedes adquirir leche en polvo maternizada para gatitos. Contiene los componentes ideales para suplir sus necesidades alimentarias. Suminístrasela con la cantidad y la frecuencia que indica la etiqueta (generalmente cada tres horas durante las 24 horas del día). Para no lastimar su boquita, usa un biberón o una jeringa.



Si no posees el presupuesto suficiente para adquirir la leche maternizada (suele ser costosa), trata de conseguir una gata nodriza o prepara leche casera para gatitos recién nacidos Es muy rica y saludable.



2. Proporcionales una cama cómoda y caliente



No interesa si es una caja de cartón o un recipiente de plástico, lo importante es que conserve la temperatura y la equipes con una almohada y cobijas limpias y abrigadoras.



Si tu vivienda es demasiado fría, ubica su cama en un lugar donde el aire no circule tanto, y coloca debajo de la almohada botellas plásticas con agua tibia. Ya verás cómo duerme.



3. Estimúlalos para que hagan sus necesidades fisiológicas



En sus primeros días de vida los gatitos no saben hacer sus deposiciones. Hay que estimularlos. Para ello, toma un trozo de algodón humedecido con agua tibia y deslízalo suavemente por todo su cuerpo, enfatizando el masaje en su zona anal genital.





4. Mantén su espacio limpio



Los gatitos recién nacidos suelen hacer sus necesidades fisiológicas en el mismo lugar donde duermen, pues no pueden moverse mucho, y por naturaleza su madre los limpia y mantiene su espacio en óptimas condiciones. Pero como es huérfano, tú debes mantener su cama libre de orina y materia fecal. Además de que les fastidia la suciedad, esta puede enfermarlos.





5. Acarícialo



Seas hombre o mujer, en este caso eres su madre y debes comportarte como tal. Ellos requieren de calor materno y caricias que tú tienes que proporcionarles. Si llora durante la noche, es posible que esté sintiendo frío o desee que lo consientas. Revísalo y apapáchalo un rato.



6. Ayúdalos a dar sus primeros pasos



Para que aprendan a caminar, mama gata lame a sus gatitos desde la cabeza hasta la punta de la cola. Tú no querrás hacer eso. Pero sí puedes hacer la misma caricia con la yema de tus dedos. Con este acto aprenderán rápido y con más facilidad.



7. En la cama no deben faltar un reloj y un peluche



Lo importante a la hora de criar gatitos recién nacidos es que no se sientan solos. Coloca en la cama de los bebés un reloj y un peluche. El primero simulará los latidos del corazón de su madre, y el segundo les servirá para recostarse y sentirse acompañados.



8. limpia sus ojitos con frecuencia



En cuanto abran los ojitos, es recomendable que los limpies todos los días con suero y una bayetilla suave y limpia. Aunque existen más trucos para asear los ojos de tu minino, esto es lo esencial para evitar el lagrimeo constante u otros problemas de salud.



9. Precaución con el cordón umbilical



Recuerda que en un parto felino normal, la gata corta el cordón umbilical de sus vástagos y se come la placenta. Si esto no sucedió con los tuyos, tienes que realizar suaves masajes en su zona abdominal hasta que se caiga, siempre teniendo cuidado de que no se vaya a infectar.



10. Dedícales tiempo y espacio



Aprender cómo criar gatitos recién nacidos requiere de disposición, tiempo y mucho amor. Si no cuentas con ello es mejor que claudiques antes de empezar y le dejes la tarea a otra persona.



Es una labor difícil criar un gatito cachorro. Sin embargo, tienes que contar con una responsabilidad de espacio, tiempo, cuidados especiales y mucha dedicación, ya que es de suma importancia que si decides comprar o adoptar un minino, principalmente tienes que quererlos y cumplir con los requisitos mencionados anteriormente.



Fuente:http://mascotadictos.com/2017/03/23/como-criar-gatitos-recien-nacidos/